Primera Nacional: Chaco For Ever con cambios para visitar a San Telmo

El “Negro” ya prepara el choque del sábado, a las 15.30, ante el líder de la zona B. Osella analiza a quién poner por el expulsado Rodrigo Vélez. Y “Joni” Dellarossa es duda por una molestia en el aductor.

For Ever tiene una semana corta de trabajo para pensar en San Telmo. El plantel llegó el martes por la mañana a Resistencia tras la derrota en Tucumán, entrenó este miércoles por la mañana en el predio San Diego y el jueves a las 8 hará un poco de táctico en el “Gigante”, ya que el mismo jueves por la noche (a las 21) partirá en micro hacia Buenos Aires.

El juego ante el líder de la zona B de la Primera Nacional de fútbol será el sábado, a las 15.30, por la 10ª fecha. Se jugará en el estadio “Dr. Osvaldo Baletto” de La Isla Maciel.

Diego Osella deberá realizar un cambio obligado ya que en el 0-1 ante San Martín fue expulsado el volante central Rodrigo Vélez. Además, el centrodelantero Jonathan Dellarossa terminó con un dolor en la inserción del aductor medio y le harán una ecografía este miércoles por la tarde para determinar el grado de su lesión. En caso de ser una distensión muscular o un desgarro, seguramente se perderá el juego ante el “Candombero”.

Además, Genaro Rossi terminó con una contractura en los gemelos y Javier Iritier con un dolor en la zona del talón de Aquiles, pero ambos llegarían al sábado.

Dos chances

En principio hay dos chances para reemplazar a Vélez: la primera es ficha por ficha y que ingrese Santiago Valenzuela; y la otra es que se meta en el equipo el lateral derecho Agustín Bellone y que Maximiliano Romero, que viene jugando de “4”, actué de “5” ante San Telmo.

Si Dellarossa no llega, es probable el ingreso de Javier Iritier para jugar como volante recostado por la derecha y que Gastón Novero se adelante en la cancha y juegue como delantero para acompañar a Rossi en la ofensiva, como ya pasó un rato en Tucumàn.

El resto del equipo sería el mismo que jugó en “La Ciudadela”. “No vamos a cambiar mucho, el equipo encontró una forma, una fisonomía”, dijo Osella tras la derrota del lunes.

Táctico

Todo quedará más claro tras el trabajo táctico que realizará este jueves por la mañana el equipo en el “Gigante”.

Osella ya avisó que no habrá ensayo de fútbol para preservar el físico de los jugadores tras el desgaste del viaje a Tucumán, de la cancha pesada con la que se jugó el lunes por la lluvia y de la proximidad del próximo viaje a Buenos Aires.

San Telmo, comandado por Alfredo Grelak, trepó a la punta de la zona B con su triunfo del lunes como visitante por 1 a 0 ante Defensores de Belgrano. Tiene 18 puntos al igual que Colón de Santa Fe, pero mejor diferencia de gol que el “Sabalero”. El “Negro”, por su parte, está en la 14ª colocación con nueve unidades.

El árbitro principal para San Telmo- For Ever será Daniel Zamora, asistido por Juan Pablo Millenar y Cristian Amarilla. El cuarto árbitro: Lucas Di Bastiano.

Tras el partido ante San Telmo, For Ever recibirá el sábado 13 de abril, a las 17, a Atlético Rafaela por la 11ª fecha. Y luego visitará el domingo 21 de abril a Deportivo Madryn en Puerto Madryn.