Primera Nacional: Chaco For Ever se durmió, lo perdió y renunció Valdez

Como ante Gimnasia y Tiro, no supo cerrar el juego y se quedó con las manos vacías en casa. Fue 0-1 ante Chicago. Ahora, Morón. Es el peor momento del “Negro”. Valdez puso su renuncia a disposición.

For Ever volvió a caer de manera agónica en el “Gigante”. Esta vez fue 1 a 0 ante Nueva Chicago, en juego de la 22ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

En el primer tiempo Chicago fue mejor y tuvo chances para doblegar a Canuto, pero el “1” de For Ever respondió de manera correcta y evitó la caída de su valla. En el complemento, For Ever adelantó líneas y contó con chances, pero la falta de eficacia se hizo notar nuevamente y los goles que no los convertís en el arco de enfrente, terminás sufriéndolos en el propio. Sobre el cierre (46ST), Maggi le dio el triunfo a los de Mataderos y sumergió a For Ever en el peor momento del campeonato. Ahora, el equipo de Valdez visitará el sábado (a las 12) a Deportivo Morón y deberá cortar la racha negativa de tres derrotas de manera consecutiva.

Tras el partido, el DT Raúl Valdez puso su renuncia a disposición, pero la dirigencia no se la aceptaría, con lo cual seguiría al frente del equipo.

El partido

El primer tiempo fue parejo, repartieron tenencia y más allá de alguna conexión por derecha, la iniciativa la tomó el elenco de Mataderos que tuvo más ocasiones y que prevaleció en el mediocampo tras ganar las segundas pelotas y tuvo mayor circulación de balón.

For Ever no tuvo ideas, le costó ganar en mitad de cancha y tuvo dificultades para generar situaciones de peligro más allá de alguna insinuación. El equipo de Valdez cayó en el embudo defensivo de la visita.

Chicago sí tuvo situaciones claras porque encontró desconexiones en la última línea del “Negro”, pero entre Canuto y alguna imprecisión para definir, hizo que se vayan al descanso sin abrir el marcador.

En el complemento se dio un partidazo, porque Chicago mantuvo su postura de ir a buscar el juego, pero For Ever adelantó sus líneas y generó situaciones. Ortiz la tiró ancha, Dellarossa se perdió un gol increíble, Lucero lo tuvo pero el arquero Ferrero estuvo muy atento. El equipo de Valdez tuvo sus situaciones, pero no supo concretar y volvió a mostrar la falta de gol.

La visita se acomodó en defensa y tuvo sus oportunidades. Maggi se perdió un gol ante la salida de Canuto y tras la lesión del arquero de For Ever, lo tuvo Cardozo pero su remate se fue por arriba cuando Ledesma (ya en el arco del “Negro”) achicó.

El partido se moría y ambos contaban con chances, porque For Ever iba por las bandas y Chicago no renunció nunca a atacar y así llegó la apertura del marcador sobre el cierre del juego, a los 46’ IvánMaggi cabeceó tras un gran centro de Ortiz y estableció la única diferencia del juego.1-0 para Chicago.

El momento de For Ever es malísimo, no gana hace mucho, sumó su tercera derrota consecutiva y visitará una cancha muy difícil como la de Morón el sábado. Panorama desalentador para el equipo de Valdez, que no levanta cabeza.