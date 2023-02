Primera Nacional: Chaco For Ever ya piensa en «Mardel» y con Romero de titular

For Ever ya hizo foco en el partido del domingo, a las 17, ante Aldosivi en Mar del Plata por la 3ª fecha. El plantel partirá en micro el jueves a las 14. Martel definirá en las próximas horas si repite el 11.

For Ever ya dejó atrás la victoria ante Independiente Rivadavia e hizo foco en lo que se viene: el partido ante Aldosivi en Mar del Plata por la 3ª fecha de la Primera Nacional de fútbol que se jugará el domingo, a las 17, en el “José María Minella”.

El plantel tuvo el lunes libre y este martes por la mañana retornó a las prácticas en el “Juan Alberto García”. Este mismo martes, a las 18.30, los jugadores que no fueron titulares ante los mendocinos disputarán un amistoso ante Estudiantes en el “Gigante”. El “Negro” volverá a entrenar el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana.

El elenco chaqueño, al igual que en el juego de la 1ª jornada cuando viajó a Mendoza, partirá con bastante tiempo de antelación a “La Feliz”. El jueves a las 14 saldrá en micro para llegar el viernes alrededor del mediodía y estar dos días allí preparando el juego ante el “Tiburón”.

En cuanto al equipo, Pablo Martel seguramente empezará a perfilar la alineación en las prácticas de miércoles y jueves. Teniendo en cuenta la tonificante primera victoria en el torneo, y que todos los futbolistas terminaron sin problemas en lo físico, es probable que el entrenador sostenga el 11. Es decir: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Emir Faccioli y Leandro Allende; Emiliano Bogado, Nicolás Juárez, Emanuel Díaz y Javier Bayk; Claudio Vega y Matías Romero.

Tras el partido en “Mardel”, For Ever retornará a Resistencia y tendrá pocos días en la ciudad ya que el choque de la 4ª jornada también será de visitante: ante Mitre en Santiago del Estero (primer fin de semana de marzo).

El rival

Aldosivi viene de igualar el viernes 1 a 1 ante Gimnasia en Jujuy. Antes, cayó como local por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia. El equipo conducido por Fernando “Teté” Quiroz se preparó para ser protagonista principal en el torneo en pos de retornar rápido a la Liga Profesional, aunque desde los resultados el arranque no fue bueno.

Lucas Bruera; Emanuel Iñiguez, Stefano Callegari y Manuel Guanini; Rufino Lucero, Matías Morello, Gustavo Turraca, Ian Escobar; Facundo Pereyra y Juan Manuel Olivares; Claudio Riaño fue el 11 que saltó a la cancha ante los jujeños. El gol lo hizo el ingresado Facundo Curuchet.

Para el partido en Jujuy el DT hizo tres cambios: ingresaron Emanuel Iñiguez, Matías Morello y Claudio Riaño y salieron Emanuel Maciel (tuvo una infección), Facundo de la Vega y Facundo Tobares.

Sin prensa visitante

La dirigencia de Aldisivi confirmó a los medios de prensa que siguen la campaña de For Ever que no podrán estar presentes el domingo en el juego de la 3ª fecha debido a los inconvenientes edilicios en los que se encuentra el estadio “José María Minella”.

En las cabinas de transmisión (siete) sólo hay espacio para radios de Mar del Plata que siguen a Aldosivi.

Y teniendo en cuenta que la platea techada está clausurada (sufre riesgos de derrumbe), no está habilitado el sector de pupitres.