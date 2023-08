Primera Nacional: comenzó la era Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever

El DT asumió este jueves por la tarde en el «Gigante» y conoció a los jugadores, que retornaron tras el gran triunfo por Copa en Córdoba. Fue presentado por el presidente Héctor Gómez y otros directivos. El entrenador hará su estreno el lunes, a las 21, cuando el «Negro» reciba a Racing de Córdoba.Ricardo Pancaldo y sus ayudantes ya trabajan al frente del ‘Negro’

Ricardo Pancaldo asumió formalmente la dirección técnica del primer equipo de Chaco For Ever. Pancaldo estará acompañado por Germán Cáceres como ayudante de campo, Gastón Pigliacampo y Gerardo Selliares serán los preparadores físicos. Por su parte, Marcelo Carrasco continuará como entrenador de arqueros y Nahuel Pintos como preparador físico alterno.

«Es una alegría enorme poder trabajar en un club como Chaco For Ever. Quiero agradecer al presidente y a toda la comisión de fútbol esta oportunidad que nos brinda. Estoy muy feliz de estar acá, enfrentando un nuevo desafío en mi vida y en mi carrera», comenzó diciendo el flamante entrenador.

«Los entrenadores estamos mirando continuamente fútbol y sobre todo los lugares donde uno puede ir a trabajar cuando está libre. Sabíamos del plantel que hay, de la jerarquía que estos tienen y por eso aceptamos el desafío; a partir de ahí la idea o el planteo se va a hacer de acuerdo a las características de los jugadores que están elegidos, que son muy buenos y ya lo han demostrado, simplemente que ahora tenemos que volver al resultado, que es lo más importante. De acuerdo a lo que veamos en los entrenamientos iremos viendo el planteo, porque creo que los jugadores siempre están por sobre cualquier sistema» mencionó el DT ante la decisión de tomar el cargo. Sobre el difícil momento en la Primera Nacional, agregó: «Si yo no creyese que hay tiempo para revertir la situación, me hubiese quedado tranquilo en Santa Fe y no arriesgo que me insulten y esas cosas. La vida está llena de riesgos y circunstancias adversas que uno tiene que enfrentarlas».

Ahora, Ricardo Pancaldo dirige su primera práctica al frente del equipo. El santafesino llegó el miércoles por la tarde, puso la firma y comenzó a planificar el partido frente a Racing.

El primer equipo de Chaco For Ever llegó esta mañana a Resistencia y por la tarde retomó los entrenamientos, bajo las órdenes de un cuerpo técnico nuevo, luego de lo que fuera el interinato de Marcelo Carrasco, en el cual el «Negro» derrotó 1-0 a Rosario Central. «Quiero felicitar a Marcelo Carrasco, a todo el cuerpo técnico, junto obviamente a los jugadroes, porque hicieron un partido bárbaro. Es un resultado que viene muy bien en la parte anímica y también para demostrarse a sí mismos que pueden jugar en un gran nivel contra un rival de la jerarquía de Rosario Central», mencionó Pancaldo acerca del encuentro.

RACING DE CÓRDOBA,

EL PRIMER DESAFÍO

El debut del cuerpo técnico será el próximo lunes 7 de agosto, cuando For Ever reciba a Racing de Córdoba, por la fecha 25 de la Primera Nacional. «Más allá de todo lo bueno vivido ayer (triunfo ante Rosario Central), el partido más importante del año ya lo vamos a jugar el lunes, así que tenemos que enfocarnos y tener la mirada puesta sobre el duelo con Racing», añadió.