Primera Nacional: Diego Osella vuelve a ser director técnico de Chaco For Ever

La dirigencia arregló condiciones con el entrenador que ya dirigió en este 2023. La pretemporada comenzará en enero, ya con varias bajas confirmadas en el final de esta campaña.

Diego Osella fue confirmado por la dirigencia como nuevo entrenador de For Ever de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol. De esta manera, el santafesino retorna al “Negro” donde ya dirigió en este 2023 (desde fines de marzo a fines de julio) donde disputó 18 partidos: ganó 4, empató 4 y perdió 10.

Osella había asumido en la 7ª fecha, tras la salida de Pablo Martel, y presentó su renuncia tras la derrota por 4 a 0 ante Atlanta en Buenos Aires en la 24ª jornada.

Ahora quedará esperar la confirmación de la fecha del inicio del campeonato, aunque la idea de los dirigentes es que la pretemporada comience el 3 de enero, teniendo en cuenta que se maneja la información que la pelota comenzaría a rodar recién a mediados de febrero.

Mientras tanto, el plantel entrena todos los días bajo las órdenes de Marcelo Carrasco (entrenador de arqueros) y Nahuel Pintos (preparador físico). La idea es liberarlos el 30 de este mes.

Osella llegará a Resistencia junto a los tres ayudantes que ya estuvieron con él en su anterior paso por For Ever: Federico Saldari como ayudante de campo, Abel Camino de ayudante alterno y Lionel Lucci como preparador físico.

El plantel

Arqueros: Gastón Canuto y Luciano Silva.

Defensores: Juan Galetto, David Valdez, Gino Barbieri, Emir Faccioli, Ricardo Garay Lima, Yair Marín, Marcos Fissore y Damián García.

Volantes: Alan Sombra, Diego Sánchez Paredes, Javier Iritier, Brian Nievas, Leandro Allende, Javier Bayk, Santiago Valenzuela y Héctor Zabala.

Delanteros: Gonzalo Ríos, Jonathan Dellarossa, Matías Romero, Cristian Ibarra y Alejandro Aquino.

Se fueron

Defensores Lucas Fernández, Facundo Monteseirín e Ignacio Abraham

Volantes: Nicolás Juárez, Enzo Bruno, Mateo Maccari, Emiliano Bogado, Emanuel Díaz y Claudio Villagra.

Delantero: Nicolás Silva.

Su trayectoria

Osella nació en Acebal (Santa Fe), tiene 52 años y un amplio recorrido en el fútbol. Como jugador era defensor y actuó en Newell’s Old Boys de Rosario (1993-1994), San Luis FC de México (1994-1995), Almirante Brown de Arrecides (1996-1997), Central Córdoba de Rosario (1997-1998) otra vez en Brown de Arrecifes (1998-2001) y Tiro Federal de Rosario (2001-2004).

Ya como entrenador arrancó en La Emilia (2006) y luego estuvo en Sportivo Las Parejas (2006), La Emilia (2006-2008), San Luis de Quillota de Chile (2009-2010), Tiro Federal de Rosario (2010), Everton de Chile (2010-2011), Patronato (2013), Colón (2014), Olimpo (2015-2016), Newell’s Old Boys (2016-2017), San Luis de Quillota (2018), Belgrano (2018-2019), Melgar de Perú (2019), Colón (2020), Ferro Carril Oeste (2021), Agropecuario de Carlos Casares (2022) y For Ever (2023). En cuanto a sus éxitos como DT, logró ascender después de 22 años a San Luis de Quillota de Chile a la Primera División en 2009. Y en 2014 en Colón fue el DT en la Primera Nacional hasta cuatro fechas antes del equipo que retornó a Primera (los últimos partidos los dirigió Carlos Reinaldo “Mostaza” Merlo).