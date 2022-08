Primera Nacional: el clorindense Insfrán es el nuevo arquero de San Martín (T)

Compartir

San Martín de Tucumán, cerró la llegada del arquero Nelson Insfrán para cubrir la plaza de Darío Sand, que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su recuperación demandará más de seis meses.

«El Santo tiene nuevo refuerzo. Nelson Insfrán, arquero de 27 años de último paso por Central Córdoba, de Santiago del Estero, firmó su contrato y es nuevo jugador de nuestra institución», publicó el club tucumano en sus redes oficiales de comunicación, acompañado de un video del formoseño.

Insfrán rescindió su vínculo con Central Córdoba, de Santiago del Estero, donde estaba a préstamo de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien a su vez lo cedió hasta diciembre próximo a la entidad «albirroja».

Ahora, San Martín continúa en la búsqueda de incorporar un delantero que cubra a Juan Orellana, que también sufrió la rotura de ligamento cruzado, en este caso de la rodilla izquierda.

Programación

de la 28° Jornada

La Primera Nacional ya tiene días, horarios y árbitros confirmados para su fecha numero 28 del campeonato.

Primera Nacional 28ª. fecha:

Viernes 05-08

Dep. Morón – Almagro, a las 20.10 horas (TV)

Sábado 06-08

San Telmo – San Martin (T.), a las 13.10 horas (TV)

G. y Esgrima (Mza.) – Tristán Suárez, a las 15.00 horas

Dep. Riestra – Sacachispas F.C., a las 15.30 horas

Villa Dálmine – Ferro Carril Oeste, a las 15.30 horas

Estudiantes – Brown (P.M.), a las 16.40 horas (TV)

Temperley – Nueva Chicago, a las 18.05 horas (TV)

Domingo 07-08

Dep. Madryn – Alvarado (M.D.P.), a las 15.00 horas

Flandria – Dep. Maipú (Mza.), a las 15.00 horas

All Boys – Agropecuario Arg., a las 15.15 horas (TV)

Santamarina (T.) – At. de Rafaela, a las 16.00 horas en estadio Municipal de Tandil.

Chaco For Ever – Def. de Belgrano, a las 16.30 horas

Belgrano (Cba.) – Mitre (S.E.), a las 20.00 horas (TV)

Lunes 08-08

G. y Esgrima (Jujuy) – Quilmes A.C., a las 15.00 horas

San Martin (S.J.) – Brown (Adrogué), a las 15.30 horas

Güemes (S.E.) – Instituto A.C.C., a las 17.10 horas, en Estadio Madre de Ciudades (TV)

Atlanta – Chacarita Jrs., a las 21.10 horas (TV)

Martes 09-08

Alte. Brown – Independiente (Mza.), a las 21.10 horas (TV)

