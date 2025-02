Primera Nacional: For Ever comenzó el campeonato con una derrota de local

A pesar de que fue un partido muy cerrado, un error en la defensa le dio en el final el penal y el gol a Estudiantes en los pies de Acosta. El “Negro” mostró poco juego. La semana que viene, ante Defensores Unidos en Zárate.

Por la 1° fecha de la zona B de la Primera Nacional de Fútbol, For Ever cayó este viernes sobre el final por 1 a 0 como local ante Estudiantes de Caseros. Barbieri tuvo un error en el fondo y cometió penal, que luego Mateo Acosta lo cambió por gol y sentenció la primera derrota del “Negro” en el año.

Es el segundo año consecutivo que For Ever comienza perdiendo. Ahora, deberá visitar a Defensores Unidos de Zarate, el próximo sábado a las 17.

El partido

La primera mitad fue pareja, ninguno de los equipos logró volumen de juego. El elenco de Pancaldo buscó atacar por izquierda, con la presencia de Perinciolo y su desequilibrio individual y la gambeta endiablada de un Marinucci que tuvo poco contacto con el balón y no pudo gravitar en la última línea de Estudiantes.

Los de Caseros intentaron ganar en mitad de cancha con Franco Cáceres y Román Rodríguez, pero tampoco tuvieron peso ofensivo. Mateo Acosta peleó mucho con Barbieri, pero en esos primeros 45 minutos el duelo lo ganó el zaguero de For Ever.

En esa primera mitad no hubo prácticamente situaciones de peligro, más allá de una aproximación de Perinciolo tras un buen anticipo de Valenzuela. El 0 a 0 le cayó bien al primer tiempo, donde ambos equipos tuvieron mucha intensidad pero mostraron poca precisión, propio del primer partido de la temporada.

En el complemento no se vio algo muy distinto, For Ever metió a Seratto y cambió la línea de fondo. Pancaldo buscó atacarlo por las bandas, pero careció de ideas. El elenco chaqueño se mostró prolijo, pero no le alcanzó para generar prácticamente nada en lo ofensivo.

Estudiantes comenzó a manejar el juego y de contra encontró espacios. Con Correa y Paz empezó a insinuar, pero se fue desvaneciendo con el correr de los minutos. El gol llegó de penal, Barbieri se lo comió a Rostagno y Mateo Acosta cambió la pena máxima por gol con una violenta ejecución.

Sobre el final, For Ever lo fue a buscar y pudo empatarlo, pero el árbitro Carranza decidió obviar un claro penal sobre Alan Luque. Fue caída de For Ever, que careció de creatividad y terminó siendo derrotado en el inicio de la competencia.

Síntesis

FOR EVER 0: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri, Maximiliano Romero, Maximiliano Silvera; Santiago Valenzuela, Juan Manuel Carrizo, Santiago Ubeda y Franco Perinciolo; Leonardo Marinucci y Lucas Rebecchi. DT: Ricardo Pancaldo.

ESTUDIANTES 1: Matías Budiño; Hugo Silva, Santiago Monzón, Nicolás Ortiz y Franco Quinteros; Franco Cáceres, Román Rodríguez; Gonzalo Berterame, Agustín Paz, Jorge Correa; y Mateo Acosta. DT: Andrés Montenegro.

GOL: 43ST Mateo Acosta, de penal (E)

Cambios: ST Robertino Seratto por Maximiliano Romero (FE), 16ST Mateo Díaz Chávez por Santiago Valenzuela (FE) 16ST Imanol Enríquez por Lucas Rebecchi (FE), 21ST Tomás Squie por Agustín Paz (E), 28ST Santiago Borges por Nicolás Ortíz (E), 28SST Darío Rostagno por Jorge Correa (E), 31ST Brian Guerra por Juan Manuel Carrizo (FE), 34ST Alan Luque por Franco Perinciolo (FE), 36st Delfor Minervino por Franco Cáceres (E), Santiago Briñone por Gonzalo Berterame (E).

Árbitro: Álvaro Carranza. Asistentes: Mariano Ascenzi y Martín Saccone. Cuarto: César Ceballo. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.