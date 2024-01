Primera Nacional: For Ever completó la segunda semana de su pretemporada

El pasado lunes comenzó la etapa de concentración, en un hotel de Resistencia, desde donde el plantel partía a los entrenamientos, alternando entre los predios de San Diego, el Centro Empleados de Comercio y el propio estadio Juan Alberto García.

La última práctica se dio este sábado por la mañana en el “gigante” y los jugadores quedaron liberados por el resto del fin de semana. Los trabajos se retomarán desde el lunes, en la capital chaqueña y nuevamente en doble turno.

En cuanto a los refuerzos que llegaron a las filas dirigidas por Diego Osella, en los últimos días se sumaron el lateral izquierdo Lucas Kruspzky, ex Patronato de Paraná, el centrodelantero Matías Quiroga, procedente de San Martín de Tucumán y Kevin Larrea, arquero de nacionalidad uruguaya de último paso por Atlético Mitre. Además, Gonzalo Soto, defensor central que había llegado una semana atrás, decidió rescindir el vínculo que lo unía a la institución y finalmente no será jugador de For Ever.

Por el lado de Cristian Ibarra, el jugador que logró el ascenso durante la campaña del 2021 fue cedido a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2024 a Douglas Haig de Pergamino, en el Torneo Federal “A”.

Los refuerzos hasta la fecha:

Kevin Larrea, arquero.

Milton Leyendeker, defensor .

Leonel Gigli, defensor central.

Maximiliano Romero, defensor .

Enzo Tamborelli, defensor central.

Lucio Pérez, lateral derecho.

Agustín Bellone, lateral derecho.

Santiago Bustos, lateral izquierdo.

Lucas Kruspzky, lateral izquierdo.

Gonzalo Lucero, volante ofensivo.

Rodrigo Vélez, volante central.

Brandon Obregón, volante .

Franco Perinciolo, volante.

Gonzalo Cañete, delantero.

Daniel Izquierdo, interno izquierdo ofensivo.

Matías Quiroga, Centrodelantero.

El plantel completo:

Arqueros: Gastón Canuto, Leandro Ledesma, Leonardo Garcete, Kevin Larrea.

Defensores: Damián García, David Valdez, Marcos Fissore, Milton Leyendeker, Lucio Pérez, Leonel Gigli, Enzo Tamborelli, Agustín Bellone, Santiago Bustos, Marcos Ojeda, Maximiliano Romero, Lucas Kruspzky.

Mediocampistas: Santiago Valenzuela, Héctor Zabala, Mateo Maccari, Alan Sombra, Marcos Giménez, Gonzalo Lucero, Rodrigo Vélez, Brandon Obregón, Brian Nievas, Franco Perinciolo, Javier Iritier.

Delanteros: Gonzalo Cañete, Alejandro Aquino, Daniel González, Gastón Novero, Matías Quiroga.