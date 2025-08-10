Primera Nacional: For Ever, con muchas bajas para recibir a Gimnasia de Mendoza

Jara sufrió rotura de ligamentos y Fernández se desgarró. Valdez llegó a las cinco amarillas. Están lesionados Luque, Rosales, Silvera y Perinciolo. Y es difícil que llegue Marinucci. El juego es el domingo (16.30).

Muchas bajas para For Ever de cara a un partido trascendental (en donde puede llegar a la cima) que será el domingo, a las 16.30, cuando reciba al puntero Gimnasia de Mendoza, en juego de la 26ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

Tras la resonante victoria por 1 a 0 ante Central Norte en Salta, que lo dejó a sólo tres unidades de la punta, en el “negro” se confirmaron algunas bajas. La muy mala noticia de la semana fue que este martes se confirmó la grave lesión del volante derecho Joaquín Jara, que sufrió rotura de ligamentos cruzado anterior y menisco interno de la rodilla derecha, con lo cual se perderá lo que queda de la temporada 2025 de la Primera Nacional de fútbol.

Jara se lesionó el domingo en Salta, a los 39’ del primer tiempo, cuando fue a buscar una pelota contra el lateral derecho y se le trabó la rodilla. El nacido en Corral de Bustos, de 22 años, no sumó minutos en la primera rueda, pero en esta segunda parte del torneo venía teniendo más continuidad. Entró en los segundos tiempos ante Temperley y Colón y luego fue titular ante Mitre, Chicago y Central Norte.

Al lateral izquierdo Ramiro Fernández este miércoles le harán estudios, pero todo hace indicar que sufrió un desgarro ante los salteños. Y otros cuatro jugadores que todavía no estarán a disposición para el domingo serán el lateral izquierdo Alan Luque (sobrecarga muscular), el lateral derecho Mauricio Rosales (desgarro), el zaguero izquierdo Mathias Silvera (fuerte contractura) y el volante izquierdo Franco Perinciolo (lumbalgia). Y es difícil que pueda llegar en condiciones Leonardo Marinucci (molestia en el isquiotibial).

LLEGARÍAN

Entre las buenas noticias, hay tres futbolistas que desde este miércoles empezarían a entrenar a la par del grupo. Ellos son el zaguero Gino Barbieri (molestia en el aductor), el volante derecho Santiago Valenzuela (desgarro), el volante creativo Brandon Obregón (molestia muscular).

El plantel regresó este martes por la mañana a los entrenamientos. Es difícil pensar en un probable equipo ya que, además de todos los lesionados, otro que no podrá estar es el zaguero derecho y capitán David Valdez, que llegó a las cinco tarjetas amarillas.

En principio, el DT Ricardo Pancaldo tendrá tres bajas obligadas: Jara, Fernández y Valdez.

VA POR LA PUNTA

For Ever tiene la chance de terminar la 26ª fecha como puntero. Para lograrlo debe ganarle a Gimnasia de Mendoza y esperar que Gimnasia de Jujuy pierda el domingo ante Mitre en Santiago del Estero. Si eso ocurre, los tres quedarán en la cima. Y se podría sumar Chacarita a la punta si le gana a Defensores Unidos en Zárate.

El árbitro principal para For Ever- Gimnasia de Mendoza será Maximiliano Macheroni, asistido por Damián Espinoza y Joaquín Badano. El cuarto árbitro será Federico Guaymas Tornero.