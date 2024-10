Primera Nacional: For Ever, entre las prácticas y el armado del próximo plantel

El “Negro” retornará este miércoles a los entrenamientos a pesar de que ya terminó la competencia. Se moverá durante todo noviembre. Pancaldo define los jugadores que quiere sigan. Mirá el plantel actual.

For Ever no para. A pesar de que la competencia ya terminó (con la derrota 1-0 del sábado ante Mitre en Santiago), el plantel volverá este miércoles por la tarde a los entrenamientos para no perder la línea física con la mira puesta en la temporada 2025 de la Primera Nacional de fútbol.

Los jugadores entrenarán de lunes a viernes y tendrán los fines de semana de descanso. La última práctica del año será el viernes 29 de noviembre. Luego, quedarán liberados durante todo diciembre. Y los primeros días de enero comenzará la pretemporada de cara a la competencia futbolística del año que viene.

Ahora “la pelota” la tiene el DT Ricardo Pancaldo, que decidirá con qué jugadores quiere contar para el 2025. Después, la dirigencia tendrá que sentarse a dialogar con los representantes de cada jugador para saber si pueden arreglar desde lo económico para lograr que sigan en el club.

Tanto el delantero Gastón Novero como el volante creativo Daniel González ya arreglaron sus salidas en las últimas semanas. Y se estima que habrá varios futbolistas más que no serán tenidos en cuenta por Pancaldo y que se tratará de arreglar las rescisiones de sus contratos.

El plantel actual

Arqueros

Gastón Canuto

Leandro Ledesma

Leonardo Garcete.

Laterales derechos

Maximiliano Romero

Agustín Bellone

Lucio Pérez

Tiago Chamorro.

Primeros zagueros centrales

David Valdez

Enzo Tamborelli

Segundos zagueros centrales

Milton Leyendeker

Leonel Gigli

Laterales izquierdos

Mathias Silvera

Luciano Lapetina

Héctor Zabala

Volantes derechos

Santiago Valenzuela

Gonzalo Cañete

Cristian Núñez

Volantes centrales

Brian Nievas

Rodrigo Vélez

Volantes creativos

Javier Iritier

Brandon Obregón

Luciano Paz

Volantes por izquierda

Franco Perinciolo

Gonzalo Lucero

Delanteros por afuera

Imanol Enríquez

Alejandro Aquino

Alan Ortiz

Centrodelanteros

Jonathan Dellarossa

Máximo Pereira.

Los que se

fueron durante al año

Arquero

Kevin Larrea

Defensores

Tomás López

Lucas Kruspzky

Santiago Bustos

Volantes

Mateo Maccari

Marcos Giménez

Alan Sombra

Daniel González

Delanteros

Matías Quiroga

Kevin Osorio

Joel Martínez

Shamel Batistuta

Genaro Rossi

Gastón Novero.