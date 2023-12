Primera Nacional: For Ever ultima detalles para el inicio de la pretemporada

El “Negro” volverá a los entrenamientos el miércoles 3 de enero. Ya hay seis jugadores con acuerdo de palabra. Estaría cerca de arreglar Luis “Tanque” Silba”. La dirigencia trabaja para que “cerrar” más jugadores.

For Ever ultima todos los detalles para el inicio de la pretemporada, que se dará el miércoles 3 de enero bajo la conducción de Diego Osella. El torneo de la Primera Nacional comenzaría el primer fin de semana de febrero y se jugaría en dos zonas con interzonales.

El zaguero Enzo Tamborelli (Dock Sud; B Metro), el lateral derecho Agustín Bellone (Güemes de Santiago del Estero), el volante central Rodrigo Vélez (Tristán Suárez), el mediocampista izquierdo Gonzalo Lucero (Unión Magdalena de la Primera División de Colombia; jugó en For Ever en 2022), el volante ofensivo Brando Obregón (Brown de Adrogué) y el delantero Gonzalo Cañete (Sarmiento; en el Federal A) son los seis jugadores que están arreglados “de palabra” y a una firma de ser del “Negro”.

La ideal de Osella es que, además de los seis jugadores mencionados, lleguen: un arquero; un lateral derecho; dos zagueros; dos laterales izquierdos; un volante ofensivo; dos delanteros por afuera y un centrodelantero.

El que estaría muy cerca de firmar con For Ever es Luis Alberto Silba. El “Tanque”, exgoleador de Sarmiento y de últimos dos años en Estudiantes, no seguirá en Río Cuarto. Allí surgió la gran chance del “Negro”, que desde hace mucho quiere contar con él. Las negociaciones estarían encaminadas.

El plantel actual

Arqueros

Gastón Canuto (acordada su continuidad de palabra)

Leandro Ledesma.

Defensores

Juan Galetto (todavía no está acordada su continuidad)

David Valdez

Ricardo Garay Lima (todavía no está acordada su continuidad)

Marcos Fissore

Damián García.

Volantes

Javier Iritier

Marcos Giménez (regresó de su préstamo en Mitre)

Brian Nievas (la idea es renovar su préstamo; pertenece a Patronato)

Mateo Maccari (había rescindido, pero acordó su regreso)

Javier Bayk

Alan Sombra

Gastón Novero (regresó de su préstamo en Patronato)

Santiago Valenzuela

Héctor Zabala.

Delanteros

Jonathan Dellarossa (la idea es renovar su préstamo; pertenece a Instituto)

Alejandro Aquino.

Se fueron

Arquero

Luciano Silva (Tristán Suárez).

Defensores

Lucas Fernández

Facundo Monteseirín

Ignacio Abraham

Gino Barbieri (jugará en Macará de Ambato, Ecuador)

Emir Faccioli

Yair Marín.

Volantes

Nicolás Juárez (Sarmiento de La Banda)

Enzo Bruno (Guaraní Antonio Franco de Posadas)

Emiliano Bogado

Emanuel Díaz

Claudio Villagra

Leandro Allende.

Delanteros

Nicolás Silva (Cusco FC, de Perú)

Gonzalo Ríos

Matías Romero (Deportivo Morón).