Primera Nacional: formato nuevo con dos ascensos y 37 equipos

La Primera Nacional de fútbol espera una nueva temporada. La categoría cuenta con la numerosa cifra de 37 equipos y ahora aparece un formato que parece estar resuelto de cara al 2023. Aún no está confirmado pero sí existe un principio de acuerdo entre los dirigentes en el certamen que tendrá como representante del Nordeste argentino a For Ever.

Marcelo Achile, el presidente de la Mesa Directiva de la Primera Nacional y de Defensores de Belgrano, se refirió a cómo será, en teoría, el próximo certamen: “El campeonato de la Primera Nacional empezaría la primera semana de febrero. Todavía tenemos que definir el formato. Hay acuerdo para que sea en 2 zonas, que haya varios clasificados al Reducido, que en teoría serían siete de cada lado, y los ganadores de cada zona jugarían entre ellos por la final por el primer ascenso”, comentó.

Además, con respecto a la idea de hacer un torneo regional, expresó: “La idea de regionalizar es dividir bien. Es decir, si hay dos equipos cordobeses: uno va a ir para un lado y el otro va a ir la otra zona. Así con todas las provincias. Los de Madryn irán uno para cada lado y los de Mendoza lo mismo. Luego se hará el sorteo con los quede».

Por último, comunicó: “La idea es arrancar en febrero para jugar todos los fines de semana. Es un año electoral y está contemplado. Estuve hablando con el presidente Tapia y si no es la semana que viene, en la primera de enero estará definido y oficializado”.

En conclusión, los 37 equipos se dividirán en dos zonas en busca de los dos ascensos. Los ganadores de cada una jugarán la final, y los siete mejores, sacando a éstos, irán el Reducido en busca del otro ascenso. Se estima que el perdedor de la final entraría recién en “semi”. En tanto, el tema que todavía no está del todo claro es cómo serán los descensos. De arranque, se piensa en el peor de cada zona: lo confirmado es que no habrá promedios y serán dos los que bajen.

¿Cómo se jugó este año?

Este año fue particular con su extenso campeonato. El formato fue todos contra todos, pero a una sola rueda, y brindó dos ascensos a Primera y dos descensos a la Primera B o al Federal A, según corresponda. El campeón (Belgrano) logró el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino; en tanto que los equipos que finalizaron en el segundo y tercer lugar de la tabla se clasificaron directo a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

Del cuarto al decimotercero se enfrentaron hasta alcanzar dicha instancia con una eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado. En cuanto a los descensos, no hubo sistema de promedios, por lo que los dos peores ubicados en la tabla perdieron la categoría.