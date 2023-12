Primera Nacional: Matías Romero dejaría Chaco For Ever de cara al 2024

Entre renovaciones y salidas, la dirigencia se mueve para tratar de tener el mejor plantel posible. Renovó Valdez. Y se van Romero, Barbieri y Ríos. En los próximos días, los primeros refuerzos: llegarán más de 10 jugadores.

For Ever se mueve en el mercado. La dirigencia encabezada por Héctor Gómez sabe que es el momento en el que hay que sellar negociaciones para el armado del plantel que competirá en la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol.

La idea de los dirigentes y del DT Diego Osella es tener la gran mayoría de plantel el miércoles 3 de enero, cuando los jugadores inicien la pretemporada. Se estima que el certamen comenzará a mediados de febrero.

En las últimas horas se confirmaron algunas salidas. El delantero Matías Romero no llegó a un acuerdo económico con el club y todo hace indicar que dejará For Ever. El arquero Luciano “Pipi” Silva se despidió de la institución y ya arregló condiciones con Tristán Suárez. Otro que dijo adiós, como se preveía, fue el zaguero Gino Barbieri, que tiene ofertas del exterior. Y el que tampoco seguirá es el delantero Gonzalo Ríos, que no era prioridad en su puesto.

El que sí arregló y continuará es el zaguero David Valdez, que se recupera de una rotura de ligamentos y ya estaría 10 puntos para el inicio del campeonato.

En las próximas horas seguirán las reuniones para tratar de sellar las continuidades y que puedan firmar Canuto, Galetto, Marín, Bayk, Sombra, entre otros. La idea también es poder renovar los préstamos de Brian Nievas (Patronato) y Jonathan Dellarossa (Instituto).

El que volvió de su préstamo en Mitre y será analizado pro Osella es el volante derecho Marcos Giménez. Y en cuanto a Gastón Novero, que estuvo a préstamo en Patronato, la intención del media punta sería no continuar en el club chaqueño, pero antes deberá negociar su rescisión ya que tiene un año más de contrato.

En cuanto a los refuerzos, se estima que en las próximas horas habrá novedades. Arribarán al club más de 10 jugadores: un arquero; un lateral derecho; dos o tres centrales; dos laterales izquierdos; tres o cuatro volantes; tres o cuatro delanteros.

El plantel actual

Arqueros

Gastón Canuto

Leandro Ledesma (tiene que volver de Juventud de Tirol)

Defensores

Juan Galetto

David Valdez

Yair Marín

Ricardo Garay Lima

Marcos Fissore

Damián García

Volantes

Javier Iritier

Marcos Giménez (regresó de su préstamo en Mitre)

Brian Nievas

Mateo Maccari (había rescindido, pero acordó su regreso con la vuelta de Osella)

Javier Bayk

Alan Sombra

Santiago Valenzuela

Héctor Zabala.

Delanteros

Jonathan Dellarossa

Alejandro Aquino.

Se irían

Diego Sánchez Paredes

Cristian Ibarra

Matías Romero

Se fueron

Arquero

Luciano Silva (Tristán Suárez)

Defensores

Lucas Fernández

Facundo Monteseirín

Ignacio Abraham

Gino Barbieri.

Emir Faccioli

Volantes

Nicolás Juárez (Sarmiento de La Banda)

Enzo Bruno (Guaraní A. Franco)

Emiliano Bogado

Emanuel Díaz

Claudio Villagra

Leandro Allende

Delanteros

Nicolás Silva

Gonzalo Ríos.