Primera Nacional: muchas bajas en Chaco For Ever para el partido contra Gimnasia de Jujuy

Gonzalo Ríos y el “Mono” Romero arrastran molestias y se lo pierden. Se suman a Canuto e Iritier. Sánchez Paredes llegó a las cinco amarillas. Las “buenas”: están mejor Barbieri y Nico Silva. El “Negro” visita el domingo a Gimnasia.

Gonzalo Ríos tiene una molestia en el talón y se perderá el cotejo del domingo en Jujuy.

Habrá un For Ever con muchas bajas en San Salvador de Jujuy. El “Negro” viene sufriendo con las lesiones y esta semana no fue la excepción de cara al cotejo del domingo, a las 16, cuando enfrente a Gimnasia por la 28ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

Tras el triunfo 4-2 ante Ferro se confirmaron dos bajas en ofensiva. Gonzalo Ríos, que había vuelto a la titularidad, sufrió una molestia en el talón de su pierna derecha y no llega. Y el que también se lesionó fue otro delantero, Matías Romero (entró en el segundo tiempo): el “Mono” tuvo una sobrecarga en el aductor y no estará ante el “Lobo”.

Las bajas de Ríos y Romero se suman a las del arquero Gastón Canuto, que ya está mejor de su desgarro, pero todavía no será exigido; y a la de Javier Iritier, que arrastra una molestia en el cuádriceps y el miércoles ni siquiera entrenó y se quedó mirando la práctica en el “Gigante”. Además, otro jugador que ingresó en el segundo tiempo ante Ferro, Diego Sánchez Paredes, llegó a las cinco tarjetas amarillas.

Ante este panorama, Ricardo Pancaldo hizo un primer ensayo táctico y puso en cancha a Luciano Silva; Juan Galetto, Facundo Monteseirín, Emir Faccioli (luego Gino Barbieri), Yair Marín e Ignacio Abraham; Alan Sombra, Brian Nievas, Mateo Maccari y Leandro Allende; y Jonathan Dellarossa. Fue un 5-4-1 a la hora de defender y un 3-4-3 a la hora de atacar.

Las buenas noticias pasan por las recuperaciones de Gino Barbieri y Nicolás Silva. El zaguero dejó atrás una molestia muscular y podría jugar en el fondo si así lo decide el DT. Y el punta está mejor tras la distensión que tuvo ante Racing de Córdoba y viajará a Jujuy (en principio la idea sería llevarlo de a poco y que esté en el banco).

For Ever volverá a entrenar tanto este jueves por la tarde como el viernes por la mañana en el “Juan Alberto García”. Allí seguirán las pruebas para un Pancaldo que suele sorprender con nombres propios y dibujos en cada partido. El plantel partirá en micro el viernes por la noche hacia tierras jujeñas.

Más allá de las bajas, el ánimo del plantel es óptimo tras la remontada con la llega del nuevo DT. No sólo que el equipo sumó siete puntos de nueve en la Primera Nacional, sino que también se metió en cuartos de final de la Copa Argentina. Y la idea, está claro, es que la racha siga en “La Tacita de Plata”.

