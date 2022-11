Primera Nacional: Pablo Martel es el nuevo DT de Chaco For Ever

Compartir

Linkedin Print

For Ever tiene DT. La incógnita quedó develada este lunes cuando el club dio a conocer a través de sus redes sociales la llegada de Pablo Martel, joven entrenador santiagueño de 36 años, de cara a la temporada 2023 de la Primera Nacional de fútbol.

En su palmarés como DT, Martel consiguió tres ascensos con equipos santiagueños. Uno al Regional Amateur con Independiente de Fernández en 2018 (ganó el Federal “C”); y dos con Güemes: uno al Federal “A” en 2019 y otro a la Primera Nacional en 2021. Se calzó el buzo por primera vez en 2013 en Unión Santiago, llegando hasta las semifinales del Federal “B” en 2014 y 2015; y los dos años siguientes estuvo al frente de Vélez de San Ramón. En 2021 tuvo una muy buena campaña con Güemes en la Primera Nacional, pero se quedó en las puertas de la clasificación al Reducido. Y dirigió al “Gaucho” en las primeras fechas de la PN en este 2022. Hasta allí, en todos equipos de Santiago del Estero. Pero en mayo viajó a Salta para hacerse cargo de Juventud Antoniana en el Federal “A”.

Como futbolista, su trayectoria se interrumpió a los 26 años tras haberse desempeñado como volante en Central Córdoba, Güemes, Comercio y Mitre (todos de Santiago) y en Concepción FC y Famaillá (ambos de Tucumán).

Martel tendrá como ayudante de campo a Adrián Gorostidi, que ya estuvo en For Ever junto a Luis Medero (2018-19). El “Loco” tuvo una extensa trayectoria como futbolista. Fue un delantero muy veloz que jugó en Italiano, Gimnasia de Jujuy, Colón, Belgrano, Tristán Suárez y Atlético Tucumán.

Además, el preparador físico seguirá siendo Richard Meyer y como entrenador de arqueros también continuará Marcelo Carrasco. El cuerpo médico, como siempre, a cargo del doctor Alejandro Córdoba y del kinesiólogo Pablo Castillo.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Martel es comenzar los trabajos de pretemporada el lunes 5 de diciembre. Todavía no se sabe cuándo comenzará la temporada 2023 de la PN, aunque todo hace indicar que sería recién a principios de febrero.

Compartir

Linkedin Print