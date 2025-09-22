Primera Nacional: triunfazo de Chaco For Ever para quedar a tiro del Reducido

Fue 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, que llegaba como líder. Maxi Romero y «Mono» Romero los goles. El elenco chaqueño trepó al sexto lugar y quedó a un paso de la clasificación. Ahora, ante Talleres en Remedios de Escalada.

For Ever mostró su mejor versión de los últimos dos meses al vencer por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto (que llegaba como líder), en juego de la 32ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol disputado este sábado en el “Juan Alberto García”.

Maximiliano Romero (41PT) y Matías “Mono” Romero (11ST) marcaron los goles del equipo de Ricardo Pancaldo, que trepó al sexto lugar y quedó a un paso de la clasificación al “Reducido” de cara a las últimas dos jornadas. Al “negro” le quedarán ahora los juegos antes Talleres en Remedios de Escalada (sábado a las 15.30) y Morón (dentro de dos semanas en el “Gigante”). Si el elenco chaqueño termina entre el segundo y octavo puestos, sellará su pasaje a los play off. For Ever trepó un lugar y concluirá esta fecha en el sexto lugar.

Estudiantes (RC) se quedó sin punta, ya que Gimnasia de Mendoza ganó (2-0 a San Telmo) y le sacó tres puntos.

EL PARTIDO

Buenos primeros 10’ de For Ever, con Rosales y Luque lanzados en ataque, buena presión de los medios y siempre “luchadores” arriba Marinucci y “Mono” Romero. De un lateral casi la mete el “negro”: sacó rápido Luque, centro de primera de Marinucci y el cabezazo de Matías Romero dio en el palo.

Pasado ese lapso, se acomodó mejor Estudiantes y el partido se hizo más parejo. De todas maneras, le costó a la visita imponer condiciones. La única aproximación que tuvo fue una arremetida de Garnerone en la que Canuto estuvo atento para achicar.

Y sobre el final del primer tiempo For Ever destrabó el partido. Córner (muy bien ganado por Úbeda), centro de Mateo, ganó “Mono” Romero de arriba y “Maxi” Romero -de primera y con la “boba”, de zurda- la cruzó contra el palo derecho de Olivera para el 1-0. Y sobre el final de la etapa casi mete el segundo con un remate de Mateo que tapó el arquero.

Para el complemento Delfino metió un par de cambios (muy floja versión del exRiver y Banfield, Agustín Fontana, que fue reemplazado) y Estudiantes se paró 10 metros más adelante. Pero en el primer descuido la fue “a buscar adentro”. Fue a los 12’ luego de una muy buena jugada colectiva de For Ever, que la entretuvo en la banda izquierda, Luque sacó un precioso pase en cortada para “Mono” Romero que en el “pie a mano” gambeteó el arquero y de zurda la soltó a la red: golazo y 2-0.

Allí prácticamente se terminó el partido. Más allá de los intentos de Estudiantes (sobre todo con el ingreso del exFor Ever, Álvaro Cuello), el local supo administrar los tiempos del partido, incluso luciéndose por momentos con la tenencia de la pelota. La única llegada del “león” fue una volea de Lucas González que tapó bien Canuto.

Gran triunfo de For Ever, que dejó la mejor imagen de los últimos tiempos (por su solidez defensiva y su efectividad) y quedó a tiro del “Reducido”, donde estará en juego el segundo ascenso.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Mauricio Rosales, David Valdez, Mathias Silvera y Alan Luque; Santiago Valenzuela, Maximiliano Romero, Santiago Úbeda y Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

ESTUDIANTES (RC) (0): Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente; Lucas González y Agustín Fontana. DT: Iván Delfino.

Goles: 41PT Maximiliano Romero (FE). 11ST Matías Romero (FE).

Cambios: en For Ever, 22ST Mateo Díaz Chaves por Marinucci; 26ST Jorge Zules Caicedo por Rosales y Robertino Seratto por Valenzuela; 36ST Juan M. Carrizo por Úbeda y Brian Guerra por Mateo. En Estudiantes, inicio ST Valentín Fenoglio por Fontana y Brian Orosco por Valiente; 12ST Francisco Galván por Ruiz Díaz y Agustín Morales por Garnerone; 18ST Álvaro Cuello por T. González.

Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Manuel Sánchez y Daniel Zamora. Cuarto árbitro: Leandro Billanueva. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.