“Priorizamos la vida por sobre cualquier otra cosa”, sostuvo Antonio Ferreira

Compartir

Linkedin Print

El doctor Antonio Ferreira, jefe de Gabinete de Ministros de Formosa, sostuvo que “no estamos dispuestos a flexibilizar medidas que impliquen más muertes de formoseños”, ya que desde el Gobierno provincial “priorizamos la vida por sobre cualquier otra cosa”.

En referencia a las medidas sanitarias actualmente vigentes hasta el viernes 18 de junio inclusive, en concordancia con lo dispuesto por la Nación, aseveró que “el Gobierno Nacional es claro en su decreto”, el cual enmarca a “Formosa como una de las provincias de más alto riesgo”.

Hizo notar que “eso no es casual”, ya que “este proceso surge a través de la intervención maliciosa de algunos de afuera y otros de adentro”.

En ese sentido, recordó que “el año pasado teníamos un solo muerto” y un contexto sanitario y epidemiológico que era ejemplo a nivel nacional, inclusive internacional.

Luego, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló para que ingresen las personas a la provincia sin un mecanismo ordenado como lo veníamos haciendo con excelentes resultados”, lo que sumado a la arremetida de la oposición amparada por los grupos mediáticos porteños y referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), llevó a que aumenten exponencialmente los casos positivos y también los muertos. “Ahora tenemos más de 600 fallecidos”, lamentó.

Sobre la oposición local, sostuvo que “entenderlos para interpretar la actitud que tienen no es fácil”, evidenciando que “ellos están en campaña, han unificado el discurso, critican al gobernador Gildo Insfrán por todo, ese parece ser el objetivo, independientemente de la circunstancia tremenda y se vive en todo el mundo por esta pandemia”.

Consultado respecto a la reciente reunión que mantuvo el senador radical formoseño Luis Naidenoff con el dirigente social Juan Grabois, dijo que “está muy bien que hablen los políticos”, recordando que “Insfrán también habló con Naidenoff, nosotros hablamos con todos”.

No obstante, condenó la utilización política de la pandemia, afirmando que “esta es una situación muy difícil, no es el momento de cuestiones electorales”.

Contundente, enunció que “Insfrán no va a responder barbaridades, no gasta energía en eso, nunca lo escuché enojado ni queriendo responder. Él no está en campaña y si los otros piensan que agrediendo a Insfrán van a sacar rédito, él ya lo ha dicho: no le interesa perder una elección si tiene que salvar una vida”.

Actitudes violentas

A su vez, el jefe de Gabinete repudió las actitudes violentas que ha venido demostrando un grupo que se autodenomina “comerciantes”, que en estos días se apersonaron en las afueras de la Casa de Gobierno, para agredir verbalmente a los funcionarios del Consejo del COVID-19, llegando al extremo de golpear el vehículo del ministro de Desarrollo Humano, incluso arrojándose uno de ellos sobre el capot, hasta casi linchar a un joven que puso la Marcha Peronista en su casa e insultar a una persona que perdió a cuatro familiares y que se oponía a las manifestaciones.

“Toda persona que está viva puede protestar, los que han fallecido lamentablemente ya no pueden hacerlo”, enfatizó categórico, resaltando que “nosotros priorizamos la vida por sobre cualquier otra cosa”.

En este punto, puntualizó que “venimos de tener más de 1000 casos por día y más de 20 muertos, hoy hemos disminuido esos números gracias a las medidas que se han adoptado para bajar la circulación de personas y la intensa campaña de vacunación que estamos haciendo”.

A modo de ejemplo, mencionó los casos de Ingeniero Juárez y Clorinda, donde en la primera localidad “demolimos la curva de contagios” y en la segunda, “de 400 casos por día, se bajó a 30 o 40”.

“Este mismo trabajo estamos haciendo en la ciudad capital, con un gran esfuerzo de todos”, acentuó, dejando en claro que “no estamos dispuestos a flexibilizar medidas que impliquen más muertes de formoseños”.

Por ello, recalcó que “si mantenemos estas condiciones, iremos mejorando los resultados”.

Vacunas

En cuanto a las vacunas, el jefe de Gabinete indicó que se está negociando permanentemente a nivel nacional.

“Desde el año pasado que el Gobernador hace gestiones para comprar las vacunas”, manifestó, aclarando que “si bien se habla mucho, no es un acuerdo de provisión inmediata”, puesto que “hasta ahora los laboratorios venden a las naciones, no a las provincias. Este tema es una cuestión de estado en todo el mundo”.

Para finalizar, recordó que “con el Gobierno de Mauricio Macri no recibimos ninguna obra, ni siquiera para terminar las ya casi concluidas”, citando el caso del Gasoducto, al que sólo le faltaba el 10% de su ejecución.

“Hoy en plena pandemia y con un Gobierno peronista estamos terminando el Gasoducto, la Autovía, el Centro de Medicina Nuclear y tantas obras que sería largo enumerar”, resaltó.

En total contraste, “la única campaña de la oposición es agredir a Insfrán”, reprobó, cuando “estamos en una pandemia que se ha llevado la vida de más de 600 formoseños”.

“Muchas medidas no son simpáticas, pero son las que se tienen que tomar porque primero está la vida”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print