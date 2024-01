Prisión preventiva para los dos adolescentes detenidos por el crimen de Tomás Tello

Uno de ellos pidió declarar y, además de dar una versión exculpatoria, reconoció en las imágenes del ataque al principal acusado, Damián «el Kope» Kopelián, y a su padre. El lunes se realizará una rueda de reconocimiento de presos.

La Justicia de Dolores dictó la prisión preventiva por 45 días para los dos adolescentes detenidos por la investigación por el crimen de Tomás Tello, asesinado por una patota en el balneario bonaerense de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, y uno de ellos pidió declarar y, además de dar una versión exculpatoria, reconoció en las imágenes del ataque al principal acusado, Damián «el Kope» Kopelián y a su padre, informaron fuentes judiciales.

En tanto, se dispuso para el próximo lunes a las 9 la realización de una rueda de reconocimiento de presos de la que participarán ambos menores de edad.

Según indicaron fuentes judiciales, el detenido que optó por brindar su declaración, cuya identidad no fue revelada por tratarse de un menor de edad, pidió hacerlo luego de que se le notificara el dictado de la prisión preventiva.

El menor declaró cerca del mediodía ante la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la ciudad de Dolores, cabecera del departamento judicial.

Fuentes judiciales indicaron que el adolescente aseguró que no participó en el ataque a Tello e identificó a «El Kope» y a su padre, Avedis Kopelián (57) en las filmaciones del ataque a Tomás que fueron incorporadas al expediente.

Respecto del resto de los imputados por el homicidio, dijo en su declaración que no los conocía.

La prisión preventiva para ambos menores fue dictada por la titular del Juzgado de Garantías del Menor 1 de Dolores, María Fernanda Hachman, quien hizo lugar al pedido en ese sentido de la fiscal Ferre.

La posibilidad de que alguno de los adolescentes decidiera cambiar su postura y declarar había sido deslizada este miércoles por el abogado Miguel Ángel Pierri, quien representa a la familia de la víctima en la causa que lleva adelante el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, que concentra la investigación sobre la responsabilidad penal de los ocho adultos detenidos por el hecho.

En ese expediente, además de «El Kope», están imputados Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29) como coautores del delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía».

Los detenidos

Además, Avedis Kopelián y Aram Kopelián (27) -padre y hermano del principal acusado-, Darío Espinosa (33) y Diego Roberto Cejas están imputados como «partícipes necesarios».

Estos ocho imputados se negaron a declarar ante el fiscal Gamaleri y seguirán detenidos.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que tanto «El Kope» como su padre permanecen alojados en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, al igual que Brandon, Ochoa, Amestoy y Espinosa, mientras que Aram Kopelián se encuentra cursando su prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria 34 de Melchor Romero.

En tanto, Cejas permanecía alojado en una dependencia policial, desde la cual hoy realizó declaraciones telefónicas al canal de noticias TN, en las que negó haber participado del ataque, aseguró ser amigo de la víctima y dijo que intentó defenderlo.

«Yo en ningún momento le hice nada, era mi amigo. No sé por qué estoy detenido, yo no tuve nada que ver», afirmó Cejas, que fue el último detenido por el hecho, tras lo cual agregó que la madrugada del 1 de enero pasado estaba en la playa con el joven asesinado porque era su «amigo».

«En un momento, empezó la pelea ahí, se empezaron a pelear entre ellos, nosotros lo defendimos. Él (por Tomás) vino con otro pibe amigo a saludarnos, como siempre. Con Tomi salíamos a la joda, pero se empezaron a pelear. Se ve que se tenían bronca, empiezan todos a los botellazos», dijo a la prensa, horas después de que se negó a declarar ante la Justicia.

El detenido indicó que no estaba frente a la casa en la que Tello fue apuñalado en el pecho y que se encontraba con varios amigos de la víctima cuando sucedieron los hechos.

«Estoy seguro que no hice nada», concluyó.

Lo que se sabe hasta ahora del ataque a Tomás

De acuerdo a la investigación, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Santa Teresita, en Costanera y calle 38, por «El Kope» y por al menos otros tres hombres, identificados como Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores.

Según la causa, los acusados actuaron luego de «urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte» a la víctima, y contaron para ello «con la colaboración» de otros tres hombres, entre ellos el padre del principal acusado, Avedis Kopelián (57), y el hermano Aram (27), y Darío Espinosa (33).

Según la fiscalía, el ataque se originó por «una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023» y los acusados «increparon» a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como «párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano» y «mirá cómo te regalás».

De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió «un arma blanca» y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100.

«Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo», describió el fiscal.

De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello «una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca».