Privatización de empresas públicas: cuáles son las fechas clave para la entrada de dólares

El Gobierno ya tiene la fecha en que va a salir la licitación para la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). Lo que ven los privados sobre el ingreso de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En medio de los cuestionamientos por la baja cantidad de compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno anunció que avanzará con las privatizaciones entre ellas la de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA).

Esta es una de las vías que marcó el ministro de Economía, Luis Caputo, para sumar reservas frente la condición que se autoimpuso de no hacerlo hasta que el tipo de cambio oficial no esté en el piso de la banda (para que los pesos que se vuelquen por la operación no presionen la inflación).

Pero los plazos marcan que los dólares por la venta de AYSA, en el mejor de los escenarios, llegarían después de las elecciones nacionales de medio termino. Según pudo saber El Cronista con fuentes oficiales de la empresa, los pliegos de la licitación se publicarán entre septiembre y octubre.

Luego de los anuncios, por medio del Decreto 493/2025, el Gobierno ya avanzó en los cambios del marco regulatorio para volverla la más atractiva entre los cuales se habilitó a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago, lo que incluye a los hogares residenciales.

En la última semana, corrió la versión de que la empresa de agua de Israel, Mekorot estaría interesada. Lo que un par de horas después fue desmentido puertas adentro de AYSA donde aseguran que no establecieron ningún contacto hasta el momento y no lo harán hasta la publicación de los pliegos.

En cuanto al interés sobre empresas públicas, para Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina de la práctica de Deal, si bien después de años los ojos de los inversores se volvieron a mirar a la Argentina, el traspaso desde las manos del estado a los privados va a depender de los que suceda a las elecciones de octubre.

«Si el Gobierno obtiene buenos resultados electorales va a influir positivamente en las privatizaciones», destacó. Aunque la incógnita está en si los tiempos de la política alcanzan para mantener el esquema cambiario, que ahora recibe la última anestesia con los u$s 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La consultora proyecta «un despegue en el mercado» pero a partir de 2026, impulsado por mayor acceso a crédito, privatizaciones (AYSA, Nucleoeléctrica, Transener, Corredores Viales), valuaciones más favorables y la apertura económica que genera consolidación en varias industrias».

Empresas con cartel de venta

«Pese a un semestre atravesado por incertidumbre cambiaria, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) demostró resiliencia, con operaciones de alto valor que reflejan confianza en la proyección económica del país», señaló Aquino.

Es que, en el primer semestre del año, se registraron 38 transacciones por un valor total de u$s 4.080 millones que, si bien implica una caída del 20% frente al récord histórico del segundo semestre de 2024, para PwC el desempeño mantiene al mercado en niveles elevados y confirma una tendencia de operaciones con tickets altos y creciente interés de inversores extranjero.

«El estudio revela que el 61% de los compradores fueron internacionales, una proporción que no se observaba desde los años del gobierno de Mauricio Macri. Casi la mitad de esos inversores realizaron su primera incursión en Argentina, mientras que el resto ya contaba con operaciones o presencia previa en el país», afirmaron en el comunicado.

Aunque los sectores que más atractivo generaron se destacó Energía & Recursos y Tecnología, Medios y Telecomunicaciones que concentraron el 50% de las operaciones, seguido por Alimentos & Agro, Industria & Construcción y Servicios Financieros.

«También se destacó una tendencia de diversificación, con más del 25% de los acuerdos en áreas como logística, consumo, retail y real estate», marcaron siendo las transacciones más relevantes figura la adquisición por parte de Vista de los activos de Petronas E&P Argentina en Vaca Muerta por u$s 1.500 millones.

Como la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom por u$s 1.245 millones; y la toma de control del 70% de Adecoagro por Tether, el grupo emisor del stablecoin USDT, marcando su ingreso al negocio de activos reales en la región.

Y minimizan la salida de las cuatro multinacionales en los primeros seis meses del año al compararlo con lo que sucedió en el mismo periodo en 2024 donde se fueron 12 y el promedio de los últimos cinco años donde se superó las 15 operaciones.