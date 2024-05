Pro League: Los Leones fueron superiores y le ganaron a España sobre el final

Los Leones lograron otra victoria en la Pro League, esta vez 3 a 2 ante España, en un partido reñido que no se definió hasta los últimos instantes del encuentro.

Si bien Los Leones arribaron al cotejo tras una derrota por 5 a 4 ante India, el nivel de Argentina viene siendo alto en esta ventana de Pro League, no solo por los resultados cosechados (vencieron a Irlanda en dos ocasiones e igularon con India en el debut) sino también por la actitud que nunca claudicó, sumado a la predisposición de los jugadores a realizar lo que piden los partidos.

Lo que respecta a este enfrentamiento, los minutos iniciales fueron de estudio y ambos seleccionados no mostraron sus armas. Los equipos ponderaron la posesión horizontal antes que la verticalidad que los suele definir, pero a falta de poco para culminar el primer cuarto comenzaron las aproximaciones con peligro. España logró tener tres córners cortos, pero no pudo ser efectivo. Argentina, a través del palo de Tomás Domene, tampoco logró sacar provecho.

En el segundo cuarto España salió en busca de abrir el marcador en los primeros instantes, tan así fue que ni bien arrancó tuvieron una jugada que culminó en el poste de Tomás Santiago. El susto no duró demasiado para Los Leones que, en una jugada de contraataque, Agustín Mazzilli tomó la bocha, la abrió para Bautista Capurro y el mismo Bauti asistió en el segundo palo a Maico Casella (18’) para abrir el marcador.

Durante el tercer cuarto las acciones de riesgo no fueron preponderantes, Argentina afianzó su bloqueo y no sufrió llegadas de riesgo por parte del cuadro ibérico.

Los 15 minutos finales Los Leones se apoderaron del juego y, tras una sucesión de buenas combinaciones, llegó un nuevo córner corto que, el goleador, Maico Casella (49’) cambió por el segundo gol en su cuenta personal y en el partido. España no se quedó con los brazos cruzados y fue a buscar con viento en popa y a toda vela el descuento, cosa llegó. Desde la vía fija, Andreas Rafi tiró al arco y, tras un rebote, Guillermo Fortuño (52’) colocó el primer tanto de la Furia Roja en el encuentro.

Los minutos culmines fueron apasionantes, los ibéricos empuñaron todas sus armas hacia adelante y, luego de una desatención en el fondo albiceleste, agregada a una jugada desafortunada en el área para Tomi Santiago, los conducidos por Maco Caldas consiguieron igualar las acciones con Pol Cabre (57’); pero como el hockey masculino es tan cambiante que, instantes después, Argentina consiguió un córner corto para que el cordobés Tomás Domene (59’) transformará en gol y así quedarse con los tres puntos.

Los Leones salieron con: Tomás Santiago; Tadeo Marcucci, Iñaki Minadeo, Juan Catán, Federico Monja; Thomas Habif, Matías Rey, Agustín Bugallo; Bautista Capurro, Maico Casella y Agustín Mazzili. Suplentes: Nehuén Hernando, Matteo Fernández, Tomás Ruiz, Lucas Toscani, Tobías Martins, Nicolás Keenan y Tomás Domene. DT: Mariano Ronconi.