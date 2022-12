Pro League: Los Leones gritaron en los penales

Los Leones sumaron dos puntos en el inicio de su segunda ventana de la FIH Pro League al superar a Países Bajos por 4 a 1 en los penales tras el 2 a 2 del tiempo reglamentario en Santiago del Estero. Para Argentina los dos puntos obtenidos le significaron trepar al cuarto lugar en las posiciones pero a sólo dos unidades de los líderes India, Alemania y España.

El partido arrancó con una extrema paridad y fue interesante la propuesta de jugar sin la pelota de los Leones que le dio el protagonismo a los neerlandeses. En ese duelo de desafíos y búsqueda de soluciones transcurrieron esos primeros 15 minutos de estudio en los que a Argentina le quedó el campo muy largo para atacar pero también muchos espacios para hacer valer la velocidad de sus delanteros. En todo ese contexto Países Bajos contó con un corner corto que no pudo aprovechar y Argentina llevó peligro a partir de un revés de Ferreiro que despejó Maurits.

El segundo cuarto siguió con la misma tónica de un equilibrio muy grande. Ante un error en la salida argentina, Santiago debió extremarse para ganarle el mano a mano a Brinkman. Y en el segundo corto no pudo sacar la ventaja Domene (el primero había sido invalidado por una infracción neerlandesa). Peor cuando parecía que el 0-0 sería el resultado con el que se irían al descanso, a los 25 minutos Tjep Hoedemakers le pegó mordida a la bocha, nadie pudo corregir el envío y Países Bajos llegó a una ventaja que no merecía.

Mientras Ronconi en el descanso pidió más y mejores combinaciones, los Leones salieron a jugar el tercer cuarto con una buena actitud y a los 2 minutos hubo una infracción sobre Casella en el área y Nicolás della Torre tomó el corto para clavarla en el ángulo y establecer la igualdad.

Cuando Argentina se había acomodado de vuelta al partido y tenía una mejor actitud, apenas cinco minutos más tarde Países Bajos golpeó con el corto. Jip Janssen fue letal, encontró la tabla del arco de Santiago y puso otra vez a su equipo al frente en el marcador.

En el último cuarto Países Bajos manejó el ritmo del juego, pero Argentina, con mucho orgullo, fue para adelante. Y logró dos cortos. En el primero se lo perdió Casella en el rebote tras la arrastrada de Della Torre. Y en el segundo, a sólo cuatro minutos del cierre, fue el propio Maico Casella el que vulneró a Maurits para el 2-2 (el mismo resultado que se había registrado entre ambos equipos la última vez que habían jugado por el mismo torneo pero en Buenos Aires).

Y así llegaron los penales en los que Argentina se llevó el premio gracias a la efectividad de Toscani, Capurro, Domene y Ferreiro.

