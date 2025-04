Problemas de Alpine en el GP de Bahréin y la autocrítica de Doohan por sus errores

La Fórmula 1 volvió al Circuito Internacional de Sakhir, donde se realizaron los test de pretemporada y Alpine se había mostrado como una de las escuderías más sólidas. Ahora, en el marco del Gran Premio de Bahréin, el equipo francés llega a la cuarta jornada del calendario de la Máxima siendo el único que no sumó puntos en el campeonato. Con este panorama y después de las primeras prácticas libres, Pierre Gasly explicó los “problemas” que están teniendo el monoplaza A525. Además, Jack Doohan, quien está bajo una enorme presión por parte del argentino Franco Colapinto, realizó una autocrítica sobre su labor y admitió que cometió errores durante las dos sesiones.

El australiano giró 22 vueltas en el segundo entrenamiento de una hora, donde logró terminar por delante del piloto francés: quedó 14° con un tiempo de 1:31.788, mientras que Gasly quedó 17° a 0.159 de su compañero (1:31.947). «Sufrí bastante en la FP1. Todavía no estoy contento al 100% con la FP2 y no ha sido la vuelta más limpia. Es bastante complicado ahí fuera con las condiciones, el calor y el viento», comentó Doohan en la conferencia de prensa posterior a los ensayos, según indicó Motorsport.

Vale destacar que el corredor de 22 años marcó un tiempo de 1:34.396 en el primer ensayo que le permitió terminar séptimo. No obstante, al mismo tiempo que participaron seis rookies en la sesión, las condiciones de pista no serán las mismas que en la carrera principal, que contará de 57 vueltas en total, ya que esta será de noche y no a la luz del día.

“Será muy apretado. Creo que dos décimas (más rápido) y estamos novenos, cerca del octavo. Y esa es la diferencia entre estar en la Q2 y en la Q3. Así que tenemos que mantener la cabeza baja”, resaltó Doohan, mostrando confianza y optimismo de cara a la clasificación del sábado, donde buscará meterse a Q3 por primera vez desde su llegada al Gran Circo.

“Cometí un par de errores sobre el final de mi vuelta que costaron un par de décimas y un par de décimas es la diferencia entre el 14.º y el noveno, que es la diferencia de un potencial final en los puntos o no”, argumentó el australiano cuando se le consultó sobre cuáles son las facetas que debe mejorar para lo que viene del fin de semana en Bahréin. Además, agregó: “Y luego juntar mejor la máquina y conseguir ajustes más finos. La tercera práctica será un poco irrelevante teniendo en cuenta las condiciones de nuevo con tanto calor. Pero solo tenemos que pasar eso y centrarnos en la clasificación”.

Por su parte, Gasly se mostró con confianza de cara a la carrera principal, aunque aludió que podrían tener problemas en la clasificación. Todo esto relacionado con los compuestos de los neumáticos, ya que hizo hincapié en el cambio de rendimiento del A525 con blandos y duros.

“Esta mañana el agarre era extremadamente bajo, especialmente en comparación a las pruebas de pretemporada. Así que tuvimos que reiniciar. Pero sí, me sentí bien en el primer entrenamiento. En la segunda práctica, la primera tanda fue muy buena con el neumático duro también. Y cuando pusimos el blando esta noche, tuvimos muchos problemas. Así que creo que tenemos que entender ese compuesto un poco mejor”, argumentó.

A esto, sumó: “El coche se sentía muy bien con el duro. Así que creo que es más en términos de uso de los neumáticos y la forma en que hacemos el calentamiento y lo optimizamos en una vuelta. Así que sí, soy optimista para mañana”. A diferencia de las segundas prácticas, Gasly tuvo un sorprendente resultado en la primera sesión del fin de semana de Bahréin: marcó el segundo mejor registro de la FP1 con un tiempo de 1:33.442, a solo 0.238 del McLaren de Lando Norris.

Por su parte, en la misma línea que las declaraciones de Doohan, Gasly afirmó que la clasificación será extremadamente cerrada y que se definirá por detalles. “Estará muy apretado. Así que tenemos que hacer los deberes esta noche y asegurarnos de hacerlo bien mañana”, aseguró.

La actividad seguirá el día sábado, el cual comenzará con la FP3 (desde las 9.30 de Argentina), aunque las miradas estarán puestas sobre la clasificación que se dará en el segundo turno (a partir de las 13) y servirá para ordenar la grilla de largada de la carrera a 57 vueltas que se iniciará el domingo a las 12.