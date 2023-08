Procesan al acusado de activar líneas de teléfono falsas

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y prisión preventiva a uno de los acusados de dar de alta líneas telefónicas desde Misiones a nombre de jueces y otros damnificados y ordenó profundizar la investigación ante «eventuales» responsabilidades de la firma prestadora del servicio.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento por supuesta «estafa» y la prisión preventiva de Santiago Machado, en la causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y revocó el sobreseimiento de otra imputada, Nelly Valdés, según la resolución. Además, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico encomendaron profundizar la investigación para determinar «eventuales alcances de las responsabilidades inherentes a los modos y mecanismos de comercialización» de la empresa prestataria del servicio

Al procesar a Machado, Martínez De Giorgi «puso el foco en “la vulnerabilidad de los mecanismos vigentes… y la ausencia de controles suficientes”, recordó el Tribunal de Apelaciones.

«La cuestión, por cierto, es notoria; aún no se ha profundizado la investigación –conforme amerita el caso- en aras de determinar los eventuales alcances de las responsabilidades inherentes a los modos y mecanismos de comercialización –en uso de información sensible y datos personales- empleados por las firmas prestadoras del servicio de telecomunicaciones», agregaron los camaristas y «encomendaron» al juez avanzar sobre este aspecto.

Los jueces recordaron que según informó la empresa Telecom, en todos los casos los autores de la maniobra compraban chips en puntos de venta, luego introducían «los chips en dispositivos» mediante el marcado de los números *234# e ingreso de DNI y género

Tras ello respondían «dos preguntas personales con opciones: ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? y ¿conoce alguna de estas personas?, se hacía una «validación de información contra la base de datos de Veraz» y se otorgaba «alta del servicio bajo la modalidad prepaga»

«Luego, todas las líneas registraron un cambio de plan. Para ello, los pasos fueron: (a) ingreso a la aplicación “Mi personal” sin la necesidad de la creación de un usuario ni contraseña; (b) identificación como usuario a la línea que trafica desde la red de Personal; (c) cambio de plan de modalidad prepaga a abono Plan 3GB Plus», detalló la Cámara.

Los jueces advirtieron que «con –sólo- lo anterior bastaba» para habilitar nuevas líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces y funcionarios, entre otros damnificados en maniobras perpetradas en Misiones.

En cuanto al procesamiento y prisión preventiva de Machado, el Tribunal de Apelaciones consideró que «existen razones de peso» para avalar esa decisión de Martínez De Giorgi.

«Cabe entender que su participación se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores. Las características propias de los eventos y el rol que en aquellos habría tenido, permiten sostener un riesgo concreto de entorpecimiento de la instrucción», evaluaron los jueces.

En la causa se investiga maniobras » mediante las cuales personas, simulando identidades ajenas, procedieron a dar de alta líneas telefónicas de “Telecom Argentina SA” a nombre de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Carlos F. Rosenkrantz, de la jueza federal en lo Criminal Correccional de Posadas Verónica Skanata y del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Todos desconocieron las líneas», recordó la Cámara.

Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 se dieron de alta cinco abonados a nombre de Rosatti, uno de Rosenkrantz, tres de la jueza Skanata y tres a nombre de Ahuad.

Relacionado