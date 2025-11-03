“Procesos de Familia en Formosa”, el libro de la jueza Kalafattich que será presentado mañana en Las Lomitas

Mañana, martes 4 de noviembre, a las 16 horas se llevará a cabo en la ciudad de Las Lomitas un evento de gran relevancia para el ámbito jurídico y social de la provincia: la presentación del libro «Procesos de Familia en la Provincia de Formosa».

La autora de la obra es la jueza del Tribunal de Familia, Viviana Karina Kalafattich, quien se ha consolidado como una de las principales referentes en temas vinculados al derecho de familia en la región.

El evento tendrá lugar en el salón “Ana Laura Producciones”, ubicado en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Fontana.

La presentación del libro estará a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ariel Gustavo Coll, quien destacó la importancia de la temática por enfocarse en el entramado judicial de la provincia.

Además de la presentación de la publicación, la jornada tendrá como eje central la exposición sobre “Compensación Económica”, un tema de especial interés para quienes trabajan o se ven involucrados en procesos de familia.

La jueza Kalafattich será la encargada de explicar en profundidad este instituto jurídico, sus alcances y la aplicación concreta en la provincia de Formosa.

La actividad es totalmente gratuita, aunque requiere inscripción previa para una mejor organización y control de aforo. Como valor agregado, los asistentes recibirán un certificado de asistencia al finalizar la jornada.

Este encuentro es organizado por la Librería Editorial ConTexto y la Fundación Formarte, quienes en conjunto buscan contribuir al fortalecimiento de la capacitación y actualización profesional en la ciudad y el interior provincial.

Sin dudas, se trata de una oportunidad única para profesionales del Derecho, estudiantes, funcionarios judiciales y toda persona interesada en la actualidad y los desafíos de los procesos de familia en Formosa.