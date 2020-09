Procrear: Oviedo informó que comienza la inscripción para línea de construcción

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Ricardo Oviedo, titular de Anses en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que mañana inicia la segunda etapa de inscripción para Procrear, en este caso para la construcción y ampliación de viviendas.

“Sería la segunda etapa de los sorteos programados porque ya la semana pasada se cumplió el primer sorteo relacionado con los microcréditos para refacción y ampliación de vivienda, ya en la primeras dos etapas que se habían habilitado para la asignación de créditos en un caso para la ampliación y refacción de lo que fuera cocina, baño y la posibilidad de la ampliación, ahora ya viene la segunda etapa que son microcréditos personales para construcción de vivienda o refacción y ampliación de la misma. Estaría ingresando en esta segunda etapa que es muy beneficiosa y genera muchas expectativas positivas para la gente”, dijo.

De la misma forma indicó que “una vez que se hace el sorteo los que acrediten o salgan sorteados están habilitados para completar lo que sería todo lo que tiene que ver con el crédito propiamente dicho, una vez que uno hace la inscripción ingresa como solicitante, luego se hace el sorteo y los que salen sorteados son los que quedan habilitados para completar toda la documentación referida a la solicitud que hicieron respecto a la línea con la cual pretenden avanzar en la ampliación o construcción de la vivienda”.

Respecto a si los postulantes deben contar con un terreno para ingresar al sorteo, explicó que “hay distintas líneas, hay una donde se puede tener el terreno para hacer la construcción de la vivienda y también hay otra en la cual se puede solicitar para adquirir el terreno y posteriormente viene la segunda etapa de la construcción de la vivienda, todo depende de la capacidad del poder adquisitivo, la posibilidad de comprometerse con el valor de una determinada cuota en función de lo que es el crédito”.

En cuanto a si toda la operatividad corre por cuenta del Anses, destacó que “el organismo de financiamiento es el Banco Hipotecario, el organismo que va a trazar con esto es el Ministerio de Hábitat que es el responsable de toda la organización y desarrollo de lo que es el Procrear, inclusive las inscripciones que hacen a la página de argentina.gob.ar, allí específicamente lo que es el Ministerio de Vivienda y Hábitat es el encargado de realizar toda esta línea de créditos importantes”.

Asimismo aclaró que no hay cupos para inscriptos por provincia, sino que es un cupo general, “no hay un cupo especifico asignado, en general se hace el sorteo y allí de acuerdo al resultado de los mismos se van asignando los créditos, se trata de que sea bastante equitativo, que tenga una distribución federal, de alguna manera se trata de garantizar que todas las provincias estén incluidas”.

Operativos en el interior

Seguidamente Oviedo contó que “estamos saliendo hacia el interior de la provincia de Formosa, el objetivo fundamental es estar cerca de los vecinos y vecinas, en estos tiempos de pandemia tratar de evitar que la gente tenga que venir de localidades del interior hacia las oficinas de Anses ya sea la de Formosa como Clorinda, Las Lomitas e incluso Ingeniero Juárez entonces desde las distintas oficinas estamos haciendo una cobertura territorial para llevar los servicios del Anses más cerca de la gente y con eso posibilitar no solo que no tengan que trasladarse sino que también evitar que tengan que hacer un gasto económico que muchas veces es importante porque en las experiencias que hemos tenido la mayoría de los intendentes con quienes trabajamos en coordinación para llevar estos operativos nos manifestaban que esto tenía un impacto económico importante, a veces estamos atendiendo entre 200 y 300 personas en el día de trabajo, hay personas que a veces tienen que gastar hasta 2 mil pesos para venir a Formosa, eso también implica de alguna manera no solo la posibilidad de que puedan hacer sus gestiones en forma directa sino que también un ahorro importante para la familia ya que se busca apoyar en este momento tan difícil”.

Ingreso familiar

de emergencia N°3

Asimismo explicó que “estamos esperando el número definitivo de los beneficiarios del IFE 3, hubo casos de personas, más que nada de jóvenes que tenían que hacer la actualización de domicilio para evitar el corte del beneficio, en algunos casos les fue directamente bloqueado y se les informó que había incompatibilidad de domicilio entonces tenían que hacer su autorización, muchos de ellos pudieron hacerlo y levantar esa posibilidad y cobrar normalmente, después hay un número que a lo mejor no pudo demostrar que efectivamente no vive en el domicilio de los padres y es muy probable que no haya podido cobrar, la cifra definitiva no la tenemos pero siempre son alrededor de 164 mil beneficios aproximadamente”.

Para finalizar detalló que en las oficinas “atendemos diariamente al público, a las personas que sacan su turno porque estamos trabajando con turnos programados, esas personas se acercan con el turno programado en el día y horario fijado”, dijo y aseguró que no cuentan con datos de ciudadanos extranjeros que hayan venido a cobrar este beneficio, “esa no es una cuestión que ataña a la gestión nuestra, tenemos tampoco información de eso, además de aquellos que pasan en forma clandestina no hay registros salvo las personas que hayan sido detectadas que vienen, cumplen la cuarentena y no pueden salir a hacer ningún tipo de gestión”.