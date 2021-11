Producción de autos en el año creció 27,5% respecto de 2019

Compartir

La producción de vehículos durante los primeros 10 meses del año se incrementó en un 27,5% respecto del mismo período de 2019, cuando aún no se hacían sentir en la actividad económica los efectos de la pandemia, lo que contribuyó a un crecimiento de casi el 30% de las exportaciones en los últimos dos años. Así se desprende de los informes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), en el que se destaca una participación de los modelos nacionales del 54% sobre el total patentado, el mejor desempeño de la serie histórica de la actividad.

En base a esta tendencia de recuperación de distintos indicadores de la industria, Adefa señaló que en los primeros 10 meses de 2021 se produjeron 348.414 vehículos, un 27,5% por encima de los 273.164 del mismo período de 2019.

De esa manera, se estima en el sector que el presente año cerrará con una producción cercana a las 490.000 unidades, frente a las 315.000 de 2019. En el mismo período de comparación, las ventas al mercado interno de vehículos nacionales culminará el año con 200.000 unidades, frente a 93.500 de dos años atrás.

En tanto, las exportaciones de la industria automotriz para este año alcanzarán las 290.000 unidades, casi el 30% más de las 224.000 de dos años atrás. En el caso puntual de octubre y septiembre, además, se destacan niveles de producción mayores inclusive a 2018, ya que el mes pasado fue de 41.002 vehículos (+11,4% vs octubre de 2018), lo que permitió lograr el mejor octubre en cuatro años.

La participación de los autos nacionales en el total patentado también creció y el mes pasado con el 54,3% del total vendido ya es récord histórico, debido a que supera al máximo que se había alcanzado en 2015 del 51,5%, y es prácticamente el doble del nivel en que se encontraba en diciembre de 2019 (27%).

En octubre último, los cinco modelos más patentados fueron de fabricación nacional: el Fiat Cronos, un sedán que sale de la planta cordobesa de Ferreyra y que lidera las ventas mensuales desde mediados de 2020-

Le siguen la pick up Toyota Hilux que se fabrica en la localidad bonaerense de Zárate, el Peugeot 208 de la terminal de El Palomar; y las pick ups VW Amarok y Ford Ranger, ambas de la localidad de General Pacheco.

Pero así como crece la participación de autos nacionales en las ventas, también viene aumentando la integración local de piezas locales en cada vehículo. Desde Adefa se resalta que la estructura y la dinámica productiva representa el 10% de la producción industrial, es el 22º productor mundial de vehículos y 3º latinoamericano y representa el 6% del empleo industrial registrado.

