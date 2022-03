Producciones formoseñas vuelven de Catamarca con el Martín Fierro Federal

Compartir

Ciertamente la de este sábado, fue una buena noche para Formosa a nivel audiovisual, ya que en el marco de la ceremonia de los Martín Fierro Federal -organizada por la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas (APTRA)- las producciones Rumbo Norte y No Abras Este Mensaje ganaron las estatuillas en las ternas de Interés General y de Ficción.

En la noche de los Martín Fierro Federal, realizada en San Fernando de Catamarca, se entregaron 38 estatuillas y contó con la conducción de Karina Mazzocco junto a Roberto Ugarte.

Ambas producciones formoseñas ganadoras son de IRU TV, productora dedicada a contenidos del Norte argentino, y vienen de ser destacadas cada una en sus ámbitos logrando ganar en todas las ternas que fueron nominadas.

Con respecto a Rumbo Norte, es un programa de televisión que se emite por la señal de A24 y canales de Formosa, todos los viernes a las 23.59 horas y muestra todos los atractivos de la provincia.

La producción fue la primera ganadora de la noche ya que su terna inauguró el evento y entre los que recibieron el premio estuvo la misma Karina Mazzocco, conductora del programa, quien fue invitada a recibir el galardón por el director de IRU TV, Daniel Castellini, que también agradeció al equipo y el acompañamiento del Gobierno Provincial para poder concretar estos proyectos.

La otra gran ganadora que representó a Formosa fue la serie de ficción No Abras Este Mensaje, que se lanzó el año pasado y fue emitida por Canal Nueve. Se trata de la primera serie de ficción de terror con un mensaje de concientización y realidad sobre el uso de las nuevas tecnologías. Consta de diez capítulos de poco más de diez minutos cada uno, hechos en formato unitario por lo que cada historia comienza y termina en un episodio.

“Sepan que esta producción es una serie de ficción 100% formoseña, en cuanto a todo el equipo técnico y artístico y la gente que ha colaborado muchísimo”, dijo el director de la serie Alfredo Rodríguez, quien en otro momento ha recordado que la sociedad ayudó al equipo y eso es valorado al momento de ver el producto final, que mezcla suspenso y terror con interesantes efectos especiales.

Hay que remarcar que Formosa no solamente se destacó por haber conseguido tan prestigiosos galardones, sino que además es sumamente valorable que la provincia tuviera a cuatro producciones que la representaron durante el evento, ya que también fue nominada La Ventana Mágica, que se emite por Lapacho Canal 11 y compitió con otros tres programas en la categoría Infantil.

Asimismo, IRU TV ha participado de otras importantes producciones como la del documental EL Corazón del Bañado que está siendo destacada a nivel nacional y renombrada en el festival latinoamericano Gerardo Vallejo. La productora viene impulsando jóvenes talentos formoseños en ese sentido.

Así es que la cita tuvo lugar anoche en la provincia de Catamarca, durante la premiación que fue televisada por A24. Formosa está dando pasos muy firmes en cuanto a producciones audiovisuales se refiere con estas nominaciones y premiaciones a nivel nacional.

En este sentido, es importante destacar la importancia que se dé a la profesionalización en materia audiovisual desde el Gobierno de la Provincia, ya que desde hace diez años se estableció en Formosa la Sede NEA de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Esto permitió el impulso de actores, actrices y producciones audiovisuales.

