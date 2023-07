Suba del maíz impactará en el sector cárnico: «Va a traer una gran suba»

Juan Ignacio De Haggen, productor ganadero de nuestra provincia, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió al impacto de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional con los diferentes tipos de dólares y en particular del maíz. Indicó que esto lógicamente impactará en los costos de productos cárnicos (bovino, porcino y aves) y lanzó que es otro “manotazo de ahogado” del Gobierno Nacional.

“Obviamente que todas estas devaluaciones encubiertas y sectoriales traen gran impacto y golpean muy fuerte a la cadena. Esta nueva intromisión del gobierno nacional para devaluar en ciertos productos, como ser el maíz, le pega de lleno a la carne que es el principal insumo”, comenzó diciendo Haggen.

Agregó que “es un nuevo cambio de escenario, de reglas del juego, que trae mucha distorsión y esto se va a ver reflejado en el consumidor ya que el precio de la carne sin dudas va a terminar corrigiendo”.

Explicó entonces que “nosotros estamos vendiendo nuestros productos -novillo o vaca- prácticamente a los mismos valores que el año pasado con un nivel de costos que acompañó la inflación en la mayoría de los insumos, eso trajo aparejado un gran retraso en el precio del producto”.

“La mayoría de los corrales venían a pérdida, con productores que comienzan a salir del negocio obligados porque se empiezan a descapitalizar, al vender el producto no tienen posibilidad de reponer ya que hay un aumento de costos. Hoy hay un clima financiero donde el aumento de tasas y la falta de crédito también complican al productor, esto empieza a corregirse porque el sistema productivo no aguanta más esa asfixia de que su producto esté retrasado de valor y sus insumos aumenten; y ahora con esta nueva intromisión hay un aumento del 30 a 40% de uno de los principales insumos que es el maíz, y ahí obviamente la industria frigorífica ve que ya no va a conseguir productos”, reconoció el productor.

Señaló seguidamente que el maíz en la producción de carne es el principal insumo que interviene en el 80% de la dieta con lo cual “un aumento de gran costo repercute directamente”.

“Manotazo de ahogado”

Por otro lado, el mismo opinó que la medida es “otro” manotazo de ahogado del Gobierno nacional “de querer fabricar dólares, entonces te hace este cambio del valor para incentivar la venta y el valor, sumado a una cosecha que viene muy débil porque no hay que olvidar que la productividad bajó debido a la sequía”.

“El gobierno nacional trató de estimular la exportación con perjuicio del mercado interno, es una nueva distorsión que se mete el gobierno y obviamente trae una cascad de problemas subsiguientes”, lamentó, agregando que “esto va a repercutir en la mesa de todos los argentinos porque va a atraer una gran suba, que en realidad no es más que empezar a corregir un precio que está más que atrasado”.

“Es fatal para el consumidor porque ya viene soportando subas en todos los otros productos, la carne había quedado barata o accesible, pero nuevamente el consumidor se ve golpeado porque tiene bolsillo flaco porque los ingresos no acompañan, y esto también va a traer que baje el consumo de la carne”, sentenció.

Situación del sector

Seguidamente, el productor aseveró que “esta misma sequía ha producido la venta y liquidación de hacienda, porque los campos no soportaban la cantidad de hacienda que uno quizás tenia, entonces hoy tenemos la reducción de la cantidad de hacienda a nivel país, si bien todavía no están los datos oficiales se habla de alrededor de 2 millones de cabezas menos del stock nacional”.

Finalmente, cuando se le consultó si las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa sobre el pago de retenciones a partir de septiembre respondió que “en el sector ganadero no hay impacto, si por ahí trae algo de alivio a las producciones regionales, pero estamos hablando de productos como la yerba, uvas, frutos secos, oliva, etc., el sector avícola, ganadero y porcino no se ve alcanzado por esta baja de retenciones”.

Suba del precio del maíz

El precio de la tonelada de maíz ya subió 25% desde que se implementó la medida del “dólar maíz”, mediante la cual el Gobierno podría recaudar unos USD 1.500 millones hasta el 31 de agosto. Si se toman en cuenta todos los otros productos incluidos en el dólar agro de $340, los ingresos podrían rondar los USD 2.000 millones. Pero, así como la medida tiene, para los productores del cereal y para el Gobierno, un efecto positivo, también tiene un costado negativo: la presión sobre los costos de varios alimentos de la canasta básica y su posible traslado a precios. De hecho, no se hizo antes justamente por este efecto colateral sobre el mercado interno.

Los productores de carne bovina, porcina y aviar, así como también los lácteos, alertaron sobre el impacto que tendrá este nuevo dólar, ya que utilizan el maíz como uno de los principales granos que integran la dieta balanceada de los animales. En el decreto 378, que creó el régimen del Programa de Incremento Exportador con la nueva cotización ($340) e incorporó al maíz, el Gobierno incluyó la posibilidad de trabajar en compensaciones para determinados sectores. Fuentes de la Secretaría de Agricultura confirmaron que trabajan en esa línea con el objetivo de evitar impactos en los precios de los alimentos. En principio, el objetivo es armar un esquema para girarle fondos a los sectores avícola y porcino.

Pero todavía no hay nada concreto. Lo que sí es un dato real es que los costos para estos cuatro sectores se incrementaron entre 10% y 20% y que, en la medida de lo posible, si el mercado lo convalida, los trasladarán a los precios.