Pozo del Tigre: cuestionan la nula asistencia ante el faltante de agua

Jerónimo, productor ganadero de la zona de Pozo del Tigre, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la difícil situación que atraviesan en el oeste provincial por la falta de agua y, además, cuestionó que las “asistencias” del Gobierno solo llegan a algunos productores que son cercanos al mismo. “Los Ministerios no te respaldan”, lanzó.

“Había buena señal de lluvia, pero todavía no pasó nada. El tema del agua está complicado, como todos los años, llega una época y la población de la zona sufre por la escases de agua”, comenzó contextualizando, añadiendo además que en Pozo del Tigre solamente se larga por el lapso de 4 horas el agua y “si no cargaste después te las tenés que arreglar porque no hay, no te dan tampoco”

“Tuve que mover mis animales a un campo que está ubicado a 60 kilómetros de la localidad porque tenemos agua del Bañado, el cual hay que trabajarlo porque si no hacemos reservorios no vamos a contar con el vital líquido”, indicó Jerónimo y se mostró esperanzado en que el mes próximo debería llegar el agua o de lo contrario “estamos jodidos”.

Consultado desde hace cuánto tiempo no llueve en la zona respondió: “desde hace tres años que no llueve bien, suele llover 50 milímetros, pero eso no es nada, ni se nota”.

Finalmente, el productor señaló que por la faltante de agua hay productores que en esta época venden todos los chicos y se quedan con los animales grandes, a esto le sumó que no existe “ayuda” por parte del Estado para quienes no son “cercanos”. “Los Ministerios no te respaldan, en la época del forraje cuando no hay nada de nada no hay asistencia, algunos productores que están cercanos al gobierno la ligan, pero de lo contrario no recibimos nada”, cerró diciendo.