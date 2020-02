Productores agradecen apoyo en preparación del suelo para siembra al ex intendente de Pirané

Compartir

Una serie de cooperativistas de Loma Senes manifestaron su agradecimiento por las redes sociales al ex Intendente Juan Domingo Zaragoza por poner a disposiciones maquinarias para la preparación del suelo que favorecerá a las futuras siembras.

En estos días se conoció a través de las redes sociales que el ex Jefe Comunal de Pirané atendió el reclamo y pedido de productores locales quienes manifestaron «tener muchas dificultades como consecuencia de una economía en crisis y por la falta de asistencia de instituciones gubernamentales creadas para tal fin».

Por este medio, representantes de «Los Surcos, La Esperanza y Fusión» destacaron la atención del ex funcionario mientras indicaron que: «Lo hizo como siempre, como si estuviera cumpliendo una función frente a la Institución».

Complacidos, agradecieron: «La predisposición, solidaridad y generosidad del ex Intendente, Juan Domingo Zaragoza en poner a disposición de los productores un tractor, rome y chofer para la preparación del suelo que como acción terminará favoreciendo la siembra de primicias».

Seguidamente, explicaron que «esta colaboración, con estas máquinas herramientas, se concretó ante la falta de asistencia de otras instituciones gubernamentales y que como consecuencia de ello se pudo apreciar la alegría en los rostros de los sufridos productores».

Del mismo modo, indicaron que «traerá alivio para seguir esperando asistencias concretas de las instituciones gubernamentales creadas para tal fin», mientras subrayaron que otra de las causas que los hizo recurrir al ex Intendente se relacionó con que los tiempos del preparado del suelo y la siembra se acortaban.

Desde el sector de Zaragoza indicaron que «este tipo de acciones en donde se note la ausencia de los estamentos del estado y sean en beneficio de la sociedad se continuarán haciendo aunque no se esté en la institución, por medio de la colaboración de amigos y empresarios».