Productores de Colonia El Progreso atraviesan una situación crítica debido a la gran sequía

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Hugo López, un productor de Colonia El Progreso –jurisdicción de la localidad de Palo Santo- hizo pública la situación por la que atraviesan debido a la gran sequia que azota la zona y la nula asistencia por parte del Estado, tanto provincial como municipal. Lamentó que debido a esto todos los días se mueren animales y no pueden cultivar absolutamente nada, por ende, piden urgente ayuda.

“Estamos bajo una crisis fatal debido a la falta de agua en esta Colonia. Hace poco el gobierno provincial inauguró el canal de agua que viene del Bañado La Estrella hacia Palo Santo pero no se mencionó que en el km 1323 de la ruta 81 se hizo un desvío de dicho canal y a más de 60 familias e incluyendo una escuela rural nos dejaron sin el vital líquido”, sostuvo el mismo.

Agregó que “mucho antes de que se abra el canal, el intendente de la localidad, Raúl D’Zakich llevaba agua de nuestras represas y del estero Puilag para solucionar el problema de agua el en pueblo y ahora que tienen agua en abundancia a nosotros no nos trae un misero camión”.

Dejó en claro además que la mayoría de los que habitan esta Colonia son productores de la agricultura y trabajan en chacras y huertas. “Somos casi 60 familias productoras y paiperas y una escuela rural que está en el km 1322 de la ruta nacional 81. Estamos desesperados ante situación y necesitamos ayuda”, añadió.

Al ser indagado por la obra que se inauguró hace pocos días para dotar de agua a toda la zona reconoció López: “a pocos metros de nuestra vivienda pasa el canal por donde debía pasar el agua, pero como hicieron ese desvió no llegó, nosotros tratamos de comunicarnos con el intendente y las autoridades locales, pero no nos hacen caso y es por causa de ellos que no tenemos el agua ahora”.

“El Intendente de Palo

Santo nos da la espalda”

Agregó asimismo que “los camiones cisternas que pertenecen al Municipio no nos traen el agua. Pese a que reiteramos una y otra vez el pedido nos ignoran”.

Por último, insistió en la necesidad de que abran el canal que desviaron “para poder tener el agua y seguir con nuestras tareas de cultivo la cual nos permite llevar un pedazo de pan a nuestros hogares todos los días. Necesitamos el vital líquido, nosotros les dimos al Intendente para que lleve de acá hacia el pueblo y ahora nos da la espalda”.