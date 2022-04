Compartir

La semana pasada, en las colonias San Juan y Palma Sola de la localidad de Laguna Naineck se realizaron acciones de fortalecimiento y reactivación de la producción tomatera en la región norte.

Estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), el intendente local Julio Murdoch, el CEDEVA, el INTA, el SENASA y productores.

El objetivo del encuentro fue optimizar la producción en calidad y volumen para la cuenca tomatera de la región norte, también, actualizar el registro de productores paipperos y, como se viene haciendo hace tiempo, acompañar con insumos y asistencia a las familias paipperas para que puedan realizar su planificación económica.

El intendente Murdoch dio detalles de la asistencia: “Damos inicio con semillas e insumos y la preparación de suelo a la cuenca tomatera en Paraíso, San Juan y Palma Sola. Se van a asistir con aportes no reintegrables desde el Gobierno provincial a más de 250 familias en la zona”.

Destacó, además, que “desde el Municipio ponemos las máquinas y asistimos en la preparación de suelo. Prevemos la cosecha para la segunda quincena de agosto, esperamos un importante volumen de producción que permitiría abastecer al mercado local, a Soberanía Alimentaria y a Nutrir”.

Por parte del MPyA, el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial, el ingeniero Martin Amarilla, contó que “acompañamos a los productores paipperos de la zona, estamos fortaleciendo en la etapa inicial, preparación de suelo y respecto a los insumos, que todos sabemos los altos costos que están teniendo, el Gobierno de la provincia con una decisión política en el fortalecimiento de tecnologías entrega semillas de alta calidad genética, lo que favorece a la planificación económica de la familia PAIPPA”.

Contextualizó que “estamos saliendo de un ciclo donde las condiciones ambientales no fueron favorables, por eso, la decisión política en este ciclo beneficia al productor que recibe en aporte no reintegrable el insumo, sin costo, un beneficio para mejorar los márgenes de la planificación económica de nuestros productores”.

Según explicaron desde el MPyA, en la zona norte más de 200 familias van a ser beneficiadas con el cultivo tan emblemático para la región.

Amarilla dijo, además, que hay un mercado muy importante en Clorinda y en la ciudad de Formosa, el Mercado Frutihortícola; “este es uno de los ejemplos de que las familias paipperas son garantes de productos de alimentos, se produce en Formosa y queda en la provincia siendo esto la relevancia estratégica en lo que concierne a consolidar los sistemas producción en el marco de la soberanía alimentaria».

El subsecretario adelantó que también se va a asistir con productos fitosanitarios y asesoramiento técnico para su aplicación con los protocolos vigentes, con el acompañamiento de cada institución involucrada como el Instituto PAIPPA.

Por su parte, el productor Antonio Joaquín Florenciano, de Colonia San Juan, resaltó que “esta ayuda que nos da el Gobierno nos aliviana para continuar. Estamos agradecidos por la asistencia recibida, porque vamos a empezar a trabajar después de la sequía en la que mucha producción en la zona se perdió”.

Florenciano detalló que “vamos a producir alrededor de 4 mil plantas de tomates, un cuarto de hectárea, esa es la idea. Los primeros días de agosto vamos a cosechar los tomates”.

Además, hizo énfasis en su propia historia, comentando “nosotros somos nacidos y criados en el campo, tenemos la satisfacción de trabajar nuestra tierra. Me encuentro realizado y sigo trabajando para y por la familia”.

