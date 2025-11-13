Productores de Naineck Exigen Mayor Presencia Policial Ante Robos

Se ha encendido una luz de alerta en el sector rural de Formosa. La Federación Agraria Argentina (FAA) – Filial Laguna Naineck ha emitido un comunicado público urgente exigiendo una mayor presencia policial en horarios tanto diurnos como nocturnos en las zonas rurales. El objetivo es claro: «prevenir y evitar hechos ilícitos» que están golpeando con dureza a los pequeños productores, incluyendo el abigeato (robo de ganado) y «distintos hurtos» de producciones esenciales.

Para profundizar en la gravedad de la situación, el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) se comunicó telefónicamente con Panfilo Ayala, Presidente de la Federación Agraria Argentina – Filial Laguna Naineck.

La Voz de la Angustia: Un Ahorro Robado

Al ser consultado por Daniel Moreira Viera, Panfilo Ayala no ocultó la profunda preocupación que atraviesa la comunidad:

«Estamos preocupados, angustiados, dolidos por lo que antes de ayer le pasó a un pequeño productor en nuestra zona, que si bien son hechos que viene sucediendo desde hace tiempo, el robo de animales, vacuno, de cerdo, robo de producciones que están en manos de familias de pequeños productores acá como la mandioca, el maíz o la banana o el zapallo.»

El dirigente relató un caso reciente que ilustra la dimensión del problema: el robo de un «torito» a una familia que solo poseía cinco vacas.

Ayala explicó el verdadero valor de estos animales para las familias rurales:

«Estamos hablando de familia muy pequeña que la actividad es de la agricultura o lo que tiene es un sustento o es una forma de buscar el desarrollo la familia. Y cuando esta familia tiene cuatro, cinco, 10 vaquitas o 15 vaquitas, generalmente están destinados para solventar situaciones extremas, ¿no? Que vive la familia y es como un ahorro que tiene, Y a la hora de necesitar sale a vender esto, imagínate llo que pasó o lo que puede sentir esta familia cuando se le roba esto, lo que es su ahorro, su producción que con mucho esfuerzo hacen día a día con su familia.»

Un Reclamo Recurrente que Termina en «Opareí»

El periodista de «Exprés En Radio» señaló que la solicitud de mayor seguridad se realiza ahora de «manera pública», implicando que ya existían pedidos previos a las autoridades policiales. Ayala confirmó esta información:

«Nosotros a menudo recibimos denuncias, llamados, así en forma directa y el grupo de WhatsApp que le robaron la gallina, el chancho o que le robaron 10, 20, 50 plantas de mandioca, o algunos cachos de banana. Esto es muy frecuente.»

Ayala detalló que ya habían «formalizado a través de una nota un pedido a la unidad regional cuatro de Laguna Blanca» solicitando medidas preventivas y la coordinación de un trabajo conjunto. El presidente de la FAA reconoció las dificultades operativas de la policía rural, como el «muy poco personal policial» y la falta de «infraestructura». Sin embargo, lamentó que, a pesar de las denuncias, los casos rara vez se resuelven:

«Desgraciadamente la denuncia por ahí terminan sin encontrar al culpable, sin recuperar el animal perdido o lo que se ha llevado, y sin detener al delincuente, al ladrón. Eso es muy doloroso viendo y poniéndonos en lugar a quienes nosotros representamos con números pequeños, productores, principalmente pequeñitos acá en la zona norte.»

La Peligrosa «Normalización» del Delito

Ante el evidente déficit de seguridad, el temor de la Federación Agraria es la resignación de los afectados. Ayala reveló que muchos productores «ya no quieren denunciar» debido a la sensación de impunidad. No obstante, la entidad insiste en la necesidad de «denunciarlo» todo, desde el robo de un zapallo hasta una vaquita, para que la seguridad «se se practique en forma permanente».

«Nosotros no queremos la entidad y los productores no nos queremos acostumbrarnos a tener que decir siempre, ‘No, pasa siempre, no pasa nada, la policía no hace nada, no se consigue.’ Muchos de ellos ya no quieren denunciar… No queremos acostumbrarnos a que la denuncia o la burocracia termine no ayudando, ¿no?'»

La emoción al relatar la pérdida es palpable:

«Es muy es muy doloroso para nosotros ver eh y fue la oportunidad de estar con un productor y uno ve el rostro de la angustia que con mucho esfuerzo se levanta muy temprano, agarra, ata su animal porque le tiene en un coralito y lo saca afuera, lo lleva, lo ata ahí para que pastee y pueda alimentarse y después de unas 2 o 3 horas va para traerlo para dar más agua y ya no lo encuentra, ¿no? Imagínate la desazón de esta familia…»

La gran preocupación de Panfilo Ayala y la Federación Agraria es que la situación se vuelva un hecho «natural o normal»:

«Cosa que no queremos, no queremos naturalizar el delito y más el perjuicio que es muy fuerte en la economía de las familias productoras y que no terminemos resignándonos, que algo que suele pasar, y que nos quedemos con eso. Por eso es que hicimos público esto…»

El intento de coordinación previo con la policía, donde se habían ofrecido a dar información sobre los lugares frecuentados por los delincuentes, lamentablemente «terminó en la nada», en lo que en la zona llaman «el Opareí».

El llamado es a la acción inmediata: «Ojalá que se encuentren las medidas preventivas de forma inmediata para toda la comunidad, los que somos gente de bien, que trabajamos todo el tiempo para salir adelante, podamos también colaborar con esto que tiene que terminar, y que no sea una costumbre.»

El reclamo de seguridad y justicia está hecho. La pelota, ahora, parece estar del lado de las autoridades, con la esperanza de que este pedido público no corra la misma suerte que los anteriores.