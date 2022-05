Productores se manifestaron por el pago de la Emergencia Agropecuaria

Compartir

El reclamo de los productores continúa y se intensificó con una manifestación sobre la Ruta Nacional N°11 en Clorinda. Unos 40 productores reclaman al gobierno el pago de la ayuda económica de la Emergencia Agropecuaria declarada meses atrás y que hasta el momento no se ha hecho efectiva. «Vamos a hacer una asamblea a los efectos de decidir cómo sigue la semana que viene nuestro reclamo», aseguró Pánfilo Ayala, titular de la Federación Agraria, al Grupo de Medios TVO.

«Desde el jueves unos cuarenta productores nos acercamos acá a manifestarnos, lo hicimos desde la media mañana repartiendo unos volantes; a la tarde subimos a la cinta asfáltica y cortamos la Ruta Nacional N°11, luego a las 18 horas, cuando liberamos en la segunda oportunidad, empezamos a acampar al costado de la ruta, cerca del complejo. Ayer nuevamente, a 50 metros del ingreso principal del complejo San Ignacio de Loyola volvimos a cortar la ruta», refirió Ayala acerca de la medida adoptada.

La metodología es distinta pero el reclamo es el mismo. Piden al gobierno que se concrete el pago de la ayuda económica de la Emergencia. «Es un anuncio de transferencia».

«El Gobierno dice que va a seguir gestionando más ayuda, es increíble que se tomen tanto tiempo, más de cien días en definir o decir cuánto pidieron a Nación o qué es lo que Nación va a dar. La verdad es que no sabemos por qué se dilató tanto esto. Este anuncio no nos deja tranquilos, no dice si en las próximas horas van a estar entregando la ayuda a los productores, o cuánto va a poner la provincia y cuánto más le pidió a Nación», agregó el dirigente.

Ante la falta de certezas, lo único que garantizan los productores es la realización de una asamblea en donde definirán de qué manera continuarán con el reclamo.

«La falta de respuestas es lo que nos llevó en varias manifestaciones y cortes de ruta, y tuvimos que venir en este lugar tan contundente, a estar en una zona fronteriza, en un espacio internacional a hacer este corte. Vamos a hacer una asamblea a los efectos de decidir cómo sigue la semana que viene nuestro reclamo. No tenemos nada concreto para decirles a los productores» concluyó Ayala.

