Productores tomateros dicen que el Gobierno provincial pretende usarlos con fines políticos

El presidente de la Asociación de Productores Tomateros de las colonias de Palma Sola, Paraíso y San Juan, Luis Rolando Galeano, se mostró sumamente molesto con el nuevo método de ayuda que pretende aplicar el Ministerio de la Producción entre los productores, y consideró que se trata de “otra burla al sector formoseño más castigado y empobrecido del territorio”.

“Hace pocos días vino una comitiva de funcionarios provinciales a recorrer varias chacras de la zona de Laguna naineck, en ese marco hubo una concentración en el domicilio de un conocido productor, donde se anunció una propuesta, supuestamente para ayudar al hombre de campo, pero se trata únicamente de otra maniobra que tiene en cuenta a quienes trabajamos la tierra”, dijo, muy bajoneado el dirigente.

“Contados uno a uno, vinieron en flamantes 24 camionetas, para la firma de un convenio, mediante el cual cada uno de los productores recibirá potasio y lo tendrá que entregar con la cosecha, cuyo destino será el Plan Nutrir”, describió.

“Lo tiene que pagar con siete cajones de tomates, para lo cual se dispone unilateralmente que cada cajón valga 350 pesos”, reprochó.

“Nutrir paga hoy 350 pesos el tomate, cuando la caja en el mercado local está a 550. Y este convenio te da hasta el 30 de septiembre para pagar. Y si no tengo los tomates, puedo hacer frente a la deuda con otros productos, como lechuga o acelga”, precisó Galeano. “Con 164 mazos de acelga puedo pagar una bolsa de potasio; en este momento la docena de acelga en chacra está a 250 pesos la docena, diez docenas son 2.500, es decir 120 mazos nomas, pero obligan a pagar 44 más”, contabilizó.

“La gente está muy vulnerable, y muy sostenida por el discurso político, los funcionarios y dirigentes que vinieron envolvieron al productor, porque dicen que tienen que ayudar, y prometen una ayuda para el año venidero”, sostuvo.

“De 240 tomateros que teníamos identificados, ahora sólo se registran 135, pero en siete zonas: Palma Sola, Paraíso, San Juan, Riacho He He, Laguna Blanca, Siete Palmas y Buena Vista, esto habla a las claras del enorme achicamiento, debido a la falta de incentivo”, consideró.

“Los funcionarios y los técnicos vinieron, a escondidas, se sacaron fotos y anunciaron un programa de ayuda, pero nada de ayuda tiene; muchísima gente se enteró que estaban los funcionarios en una chacra y fueron a tratar de hablar con ellos, pero los policías no los dejó, por el virus, supuestamente”, reveló.

“Hace muchos meses, la gente del Ministerio de la Producción se esconde de los productores, y ahora aparecieron así, con un programa que en nada ayuda”, reafirmó.

“Al día siguiente del anuncio, fueron casa por casa a visitar a los productores para hacer firmar el convenio, y muchos lo hicieron, pero muchos no, y también muchos se arrepintieron al conocer a fondo el documento”.

“En los últimos años se cumplía con un estricto programa que preveía un calendario de asistencia oficial, con el que los tomateros tenían la previsión y la seguridad para plantar a tiempo y cosechar un buen producto, pero ahora parece que es el propio gobierno el que quiere hacer negocios con nosotros, o tal vez estamos siendo usados con fines políticos; de otra forma no se entiende que salgan a mentir tanto”, consideró.