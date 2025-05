Profesionales de la salud se movilizaron por atrasos en los pagos de obras sociales

La crítica situación laboral que atraviesan los profesionales de la salud en Formosa motivó una nueva movilización frente a las oficinas de ACLISA, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia. La protesta, impulsada por distintos sectores del ámbito sanitario, busca visibilizar los atrasos en los pagos de obras sociales, que afectan de manera directa a médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y otros especialistas que se desempeñan en el ámbito privado.

Entre las voces que se hicieron escuchar estuvo la de Micaela Yegro, fonoaudióloga formoseña, quien dialogó con el Grupo de Medios TVO y describió un panorama alarmante para quienes ejercen la profesión de manera independiente.

“La situación es terrible, estamos esperando cobrar atenciones que realizamos en el mes de enero”, expresó Yegros. “Yo trabajo en el ámbito privado, lo hago con obras sociales o de manera particular, y muchas veces las obras sociales nos deben pagos muy atrasados. Es bastante irregular el tema de los cobros”.

La profesional señaló que esta incertidumbre económica complica la continuidad de los tratamientos y la estabilidad laboral de los trabajadores de salud.

“Este tipo de demoras nos deja en jaque, porque no sabemos si vamos a poder costear nuestros propios gastos. No tenemos claro cuál será nuestra situación económica de un mes a otro”.

A pesar del panorama, Yegro remarcó el compromiso de los profesionales con sus pacientes:

“Seguimos trabajando con las obras sociales para no perjudicar a los afiliados en sus tratamientos. Sin embargo, hay muchas con las que ya no trabajamos, o dejamos de atender, justamente por la irregularidad en los pagos”.

Una crisis

que se

profundiza

La movilización de esta semana se suma a una serie de reclamos que vienen sosteniendo los profesionales de la salud formoseños desde hace varios meses, quienes exigen condiciones laborales dignas, pagos en tiempo y forma y un sistema que garantice tanto la atención a los pacientes como la estabilidad de quienes brindan servicios esenciales.

Desde los distintos sectores advierten que, de no encontrar soluciones concretas, podría haber recortes en las prestaciones a través de obras sociales, lo que impactaría directamente en la población.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de revisar los mecanismos de pago y control dentro del sistema de salud privado en la provincia, y asegurar que los profesionales reciban una retribución justa por su labor.