Profesionales del Central piden reincorporación de médico que pasaron a disponibilidad “injustamente”

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de médicos del Hospital Central presentó una carta dirigida al gobernador Gildo Insfrán para que revea la situación del Dr. Jorge Rajha, jefe del Servicio de Clínica Médica, que el martes fue pasado a disponibilidad por el director del nosocomio, el Dr. Mario Romero Bruno.

Los profesionales de la salud alegan que la acusación contra el Dr. Rajha es “falsa” y “muy “grave” porque se apunta a que hubo “abandono de persona”; entonces “consideramos que hay un abuso de poder” por lo cual piden la reivindicación y reincorporación en su puesto.

Decisión del Director

del Hospital Central

El marte, el director del Hospital Central de Formosa, Mario Romero Bruno, dispuso pasar a “disponibilidad, ad referéndum de las autoridades del ministerio de Desarrollo Humano” al médico Jorge Miguel Rajha, jefe del Servicio de Clínica Médica del nosocomio. En la disposición indica que el profesional, que estaba a cargo de la atención de pacientes internado en el Área de Aislamiento COVID 19, “faltó a sus obligaciones”.

Las autoridades sanitarias consideraron que Rajha cometió una “falta grave” y “negligencia en el cumplimiento de sus funciones, abandono de persona”.

Médicos

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta el Central donde pudo hablar con varios de los médicos que exigen la reincorporación de su compañero y que se pidan las disculpas pertinentes para “limpiar su buen nombre”.

La Dr. Catalina Gómez, una de las profesionales que firmó el petitorio dijo que “nosotros manifestamos que el pase a disponibilidad de nuestro jefe de Clínica Medica nos parece una situación irresponsable, puede pasar con cualquiera de nosotros. La gente que lo conoce y trabaja diariamente con él sabe el tipo de médico que es”.

“Todos necesitamos tener un buen medico alado y él lo es. Lo que queremos es que nuestro jefe vuelva a su lugar de trabajo”, aseveró.

“Somos muchos los que acompañamos esta solicitud, y sobre todo queremos salvar el buen nombre del Dr. Rajha porque nunca hizo abandono de persona, siempre estuvo, nos parece injusta la acusación porque no es real y lo sabemos. Pedimos la restitución y que nuestro Director se retracte de las acusaciones que hizo sobre él”, lanzó por su parte la Dr. Zanín.

Al referirse al hecho que derivó en el pase a disponibilidad expuso: “creemos que es un problema personal, un intercambio de ideas entre Director y Jefe, la verdad no tenemos muy bien en claro qué es lo que pasó”.

Asimismo, la Dr. Quintana comentó que hicieron la nota y la enviaron a todos los lugares posibles, empezando en mesa de Entrada de Dirección hasta llegar al Gobernador Gildo Insfrán “que está a cargo de todo, porque no tenemos ministro de Desarrollo Humano, también elevamos copia a las diferentes entidades privadas”.

Al ser consultada si esta carta podría ser el inicio de alguna acción de lucha respondió que sí “totalmente” y que “primero nosotros queremos presentar estas notas que ya se hicieron públicas, queremos una respuesta lo más urgente posible, de lo contrario dialogaremos entre todos los colegas y se tomarán otras medidas porque nuestro jefe de servicio valía la pena y era quien organizaba todo, ahora nos quedamos sin nada”.

De la misma forma, confió que el miércoles “nos reunimos con Romero Bruno quien nos informó la decisión, justificando algo que para nosotros es injustificable”.

“Primero nos juntamos los médicos del Servicio de Clínica y luego se sumaron otros médicos que nos sorprendió para bien; entonces decidimos entregar esta nota formal, de todas maneras, hubo un intermediario que fue a hablar con el Director para que podamos hablar nuevamente con él pero no hubo respuestas”, continuó explicando.

“El conflicto es porque mancharon el nombre un médico diciendo que hizo abandono de paciente, lo cual nunca existió y hay pruebas porque hay historia clínica e indicaciones. Nuestra lucha es porque no solo se mancha su curriculum sino porque se lo va a juzgar a nivel social. Queremos que se retracten respecto a lo que dijeron de nuestro Jefe de Servicio”, dejó en claro.

Es importante aclarar que más de 60 médicos acompañan con su firma el pedido.

“Queremos dejar en claro nuestro repudio, todos somos Jorge Rajha hoy, mañana a cualquiera de nosotros le puede pasar. Si esto se hizo bien y la Dirección del Hospital tiene una justificación que nos llame a asamblea a todos los médicos y nos muestre las pruebas sobre a quién abandonó el Dr. Rajha, dónde está ese paciente. Esto no es político, acá necesitamos reivindicar el nombre del Doctor. Somos gente laburante, que venimos a trabajar todos los días a las 7 de la mañana y que en dos horas nos sacaron nuestro jefe”, cerró diciendo otra profesional de la salud que presta servicio en el nosocomio.