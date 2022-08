Profesionales reclaman a la Superintendencia de Servicios de Salud el pago de honorarios

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de profesionales que trabajan con chicos con diferentes discapacidades llevaron adelante una protesta frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ubicada en Dean Funes y Bransend, para reclamar el pago por sus servicios prestados.



En contacto con el Grupo de Medios TVO, Celeste, una psicopedagoga que estaba en la manifestación dijo: “estamos reclamando el pago de nuestros honorarios, lo que se nos debe, en mi caso particular me deben desde junio, pero hay compañeras que esperan cobrar desde marzo. A nadie le gusta trabajar y esperar de tres a seis meses para cobrar”.



Agregó que “muchos trabajamos en consultorios, dando tratamiento a las personas con discapacidad, o bien en escuelas, realmente es una falta de respeto no tener respuesta, o que nos digan que faltan fondos o no hicieron el giro. Nuestro trabajo queda en la nada, nuestros impuestos no nos esperan ya que tenemos que estar en regla para poder facturar y así trabajar”.



Denunció entonces que “as leyes para nosotros quedan flotando en el aire porque no se respetan las mínimas condiciones de trabajo”.



Al referirse a cómo es la operatoria por la cual el Estado debe abonar por sus servicios explicó: “una vez que la persona tiene el certificado de discapacidad es el Estado el que se hace cargo de los tratamientos por medio de la obra social, y las personas que no cuentan con una cobertura deben acudir a la salud pública que está desbordada”.

“En este caso es el Estado el que recibe el dinero de las obras sociales para pagar a los profesionales, nosotros hacemos contrato directo con la obra social”, indicó Celeste.

Compartir

Linkedin Print