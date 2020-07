Compartir

Qué triste es el escenario para los jóvenes profesionales formoseños que no ven otra salida más que irse de la provincia si quieren progresar. Acá muchos buscan trabajo durante años y no consiguen nada. Estudiar hoy en día lleva su tiempo y dinero, no es fácil ser profesional y sin embargo son los más relegados. ¿Cuándo cambiará mi querida Formosa?