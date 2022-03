Profundizan acciones de mejoramiento de arterias e higiene integral en numerosos barrios capitalinos

Compartir

Equipos de trabajo pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, se emplazaron en diferentes barrios, durante la jornada del sábado, dando continuidad al plan de optimización de arterias, recolección de residuos no convencionales y limpieza y desobstrucción del drenaje urbano.

El programa de tareas benefició a los siguientes conglomerados:

Villa del Rosario

Las tareas realizadas en sectores internos del barrio consistieron en el perfilado, relleno y compactación de arterias, sumando limpieza integral y recolección de residuos no convencionales.

San Agustín

Sobre la avenida Tte. Massaferro tuvieron lugar las acciones de recolección de residuos no convencionales y levantamiento de esquineros.

Liborsi

Prosiguen los operativos de perfilado, limpieza y recolección de residuos no convencionales en el interior del conglomerado.

Villa del Carmen

Agentes comunales y cooperativistas dieron continuidad a los trabajos de cuneteo manual y con carga directa en el Lote Rural 189.

San Francisco

En sectores internos del barrio se llevaron a cabo tareas de limpieza integral y recolección de residuos no convencionales.

Eva Perón

Cuadrillas comunales continúan realizando acciones de bacheo con asfalto en frío sobre distintos tramos de la avenida Laureano Maradona.

Antenor Gauna

Se desarrollaron trabajos de perfilado, relleno y compactación sobre arterias internas del conglomerado.

