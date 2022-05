Profundizan los operativos de recolección de residuos en todo el ejido urbano

Compartir

Cuadrillas municipales de la Dirección de Gestión Ambiental, junto a cooperativistas, profundizaron durante la jornada del miércoles intensas acciones de limpieza integral en diferentes barrios de la ciudad, apuntando especialmente a la erradicación de microbasurales y la recuperación de nuevos espacios públicos.

En ese aspecto, los numerosos equipos de trabajo, empleando camiones y máquinas, procedieron a la recolección de residuos convencionales y no convencionales como ramas, escombros y chatarras, eliminando importantes depósitos ocasionales de basura en los siguientes conglomerados: Illia, Coluccio, Fontana, San Miguel, San Pedro, La Paz, San Juan Bautista, Lote 4, San Martín, Independencia y Don Bosco.

Como es habitual, el eficiente programa de higiene urbana se desarrolló también en distintos barrios de la Jurisdicción Cinco, entre ellos El Quebranto, Luján, El Porvenir, República Argentina y Eva Perón; extendiéndose las mismas tareas a la extensión de las avenidas Néstor Kirchner, Pantaleón Gómez, González Lelong, Soldado Formoseño y Ribereña.

Desde el área comunal, además, recordaron a los vecinos y vecinas los horarios de recolección de residuos en cada barrio:

-6.00 horas: Villa del Carmen, Don Juan, Carlos Menem Junior, Nueva Pompeya, Santa Isabel, La Pilar, Villa del Rosario, San Agustín, Emilio Tomás, Militar, Las Delicias, Divino Niño, El Resguardo, Fleming, La Floresta, Santa Rosa, Laguna Siam, La Nueva Formosa, Quebrachito, 16 de Julio, Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andrés 2, San Antonio, Procrear, 12 de Octubre, Fachini, San Juan, Fontana, Covifol, Caracolito, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, Parque Urbano, San Pedro y Obrero.

-13.00 horas: Mariano Moreno, San Juan 1, La Estrella, Villa Lourdes, Facundo Quiroga, Vial, Liborsi, Balbín, San Andrés 1, Illia, Cono Sur, 17 de Octubre, San Isidro Labrador, Itatí, La Alborada, 7 de Noviembre, Hipólito Yrigoyen, San José Obrero, Lote 110, Lote 111, San Francisco, Incone, Coluccio, Lote 4, San Pío, Bernardino Rivadavia, Villa Jardín, Evita, Malvinas Argentinas y Libertad.

-21.00 horas: San Martín, Independencia, Independencia, Don Bosco y San Miguel.

Para finalizar, solicitaron a los vecinos colaborar con el Municipio no sacando la basura fuera de los horarios correspondientes ni arrojándola en lugares no permitidos para mantener, entre todos, la ciudad limpia, ordenada y saludable.

