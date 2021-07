Profundizan tareas de mejoramiento de arterias y limpieza integral en distintos sectores del ejido urbano

Compartir

Distintos barrios capitalinos fueron beneficiados con las múltiples acciones llevadas adelante por equipos de trabajo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, durante la jornada del sábado, que estuvieron centradas en el mejoramiento de arterias, desobstrucción del drenaje urbano y recolección de residuos no convencionales.

El intenso plan de trabajo se desarrolló en los siguientes conglomerados:

16 de Julio

Se procedió con acciones de desmalezado y traslado y relleno de suelo en diferentes sectores del barrio.

San Francisco

Continúa la aplicación de suelo cal en la obra de pavimentación sobre la calle Felipe Oliva, realizada de manera conjunta con la Dirección de Obras Públicas.

San Juan Bautista

Prosiguen los trabajos de perfilado de calles internas del barrio, sumando tareas de levantamiento de residuos no convencionales.

Vial

Cobraron intensidad los trabajos de limpieza integral sobre las calles Rómulo Amadey y Felipe Oliva.

Lote 4

Acciones de perfilado y distribución de piedras se realizaron en la extensión de la calle Polonia Enciso, entre Belgrano y Santa Fe.

Mariano Moreno

Cuadrillas comunales efectuaron trabajos de limpieza de cunetas con carga directa en la intersección de las calles Laprida y José María Uriburu.

Namqom

Tuvieron continuidad las tareas de saneamiento, perfilado y relleno de arterias, sumando trabajos de cuneteo con carga directa.

Simón Bolívar

En sectores internos se desarrollaron intensas tareas de limpieza, perfilado y relleno de arterias, complementadas con acciones de recolección de residuos no convencionales.

El Porvenir

Con el empleo de máquinas, agentes comunales llevaron adelante trabajos de optimización de arterias y levantamiento de residuos voluminosos.

