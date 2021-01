Profundo dolor en el deporte por la muerte del tenista Ignacio Tejeda a los 17 años

Compartir

El tenis vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Ignacio Tejeda, la promesa chilena de 17 años que desde hacía casi un año estaba batallando contra un cáncer. Había viajado en noviembre a Estados Unidos para realizar un tratamiento que culminaría con un trasplante de médula, pero esa alternativa finalmente no fue posible y regresó a su país natal.

El joven deportista había expresado síntomas de dolor en el pecho durante el 12 de marzo del año pasado durante un entrenamiento y encendió las alarmas. Los estudios que dispararon esa primera luz de alerta le devolvieron la inesperada noticia: “Le hicieron la biopsia y encontraron un tumor del tamaño de un puño, que estaba ubicado en una zona complicada, porque comprometía el pulmón, la aorta, la vena cava y el corazón. Era un tumor maligno de células germinales”, le relató al diario chileno La Tercera Tomás Traipe, un tenista de 18 años que había sido el número 1 de ese país en menores de 18 durante el 2019.

Debió pasar cuatro ciclos de tres quimioterapias, que le permitieron reducir en un 70% el tamaño del tumor. Decidieron operarlo a mediados de julio y debió afrontar dos sesiones más de quimioterapia. “Todo iba bien hasta que empezó a sentir dolor en la zona de las costillas. Le hicieron exámenes y se dieron cuenta de que no sólo el tumor había crecido de nuevo, sino que era más grande que el anterior”, detalló Traipe por entonces.

Al no encontrar avances con los tratamientos en su país, decidió viajar para tratarse al Hospital MD Anderson de Houston (Estados Unidos), un centro especializado en el tema.

Los altos costos del traslado y la internación en ese centro obligaron a sus amigos a iniciar una campaña solidaria que incluyó a distintas personalidades del ambiente para intentar conseguir los 780.000 dólares que necesitaba para llevar adelante los distintos procedimientos. Subastaron raquetas del Chino Ríos, Feña González, Nicolás Massú o Cristian Garín, los tenistas más conocidos de Chile. Al mismo tiempo, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Dominic Thiem filmaron videos en apoyo de Tejeda.

Sin embargo, el procedimiento en Estados Unidos no pudo avanzar y el tenista volvió a su país semanas atrás. En las últimas horas se conoció la triste noticia de su partida. “Es difícil tratar de decir algo que le dé gratificación a la familia. Yo me quiero quedar con lo que significó Ignacio, con la gente que aglutinó, con los jóvenes que ayudaron tanto en esa campaña para tratar de dar una mano para que él saliera. Yo creo que eso es lo más gratificante; ver a chicos de 15-16 años dejando los pies en la calle para sacar adelante esa campaña. A la familia: confiar en que Ignacio se lleva un hermoso recuerdo”, lo recordó su entrenador Carlos Marchant.

