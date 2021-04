Programa casa propia: se encuentra abierta la inscripción para construcción o refacción

Compartir

Desde el Organismo de la Constitución Provincial, brindaron detalles respecto de la línea “Créditos Casa Propia” que otorgará 87 mil créditos individuales a tasa cero para refacción y construcción de nuevas viviendas, lanzado recientemente por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco del programa federal “Casa Propia – Construir Futuro”, que consiste en la entrega 65 mil créditos personales para la compra de materiales, trabajos de mano de obra y otros 22 mil créditos hipotecarios para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio.

En tal sentido, desde el Gobierno Nacional se indicó, que “esta nueva iniciativa tiene alcance federal y busca seguir reduciendo el déficit habitacional. La misma nace de comprender a la vivienda como un derecho y a su construcción como parte indispensable del proceso productivo”. “Desde esta perspectiva, la casa constituirá ahora el lugar donde cada familia tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse sustentablemente”, resaltaron.

Al respecto el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló cuáles son los requisitos para acceder a estos créditos: “Para iniciar el trámite, es necesario ir a la página web del programa que está ubicada en argentina.gob.ar/habitat/casapropia. Seguidamente, hay que elegir entre las dos líneas de crédito disponibles, “Casa Propia Construcción” o “Casa Propia Refacción””.

“En el caso de los créditos para construcción, los requisitos son los siguientes: Destino: Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Titularidad: Los que se inscriban deberán ser los titulares de crédito en caso de ser seleccionado. Terreno: No se admiten terrenos en Country o Barrios Cerrados. No se admitirán terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que sea un familiar directo. El terreno debe estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que construyas en el fondo o arriba de la casa de los padres y la tasación del terreno no podrá superar los $3.500.000”, detalló.

“Vivienda a construir: solo se podrá construir uno de los modelos de viviendas del programa, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de los padres. El programa pone a disposición distintos modelos de vivienda. Para el caso de Refacción, se puede optar por iniciar la inscripción por un crédito de $100.000 o por otro de $240.000, se financia toda la obra, 50% de materiales y 50% de mano de obra”, dijo.

En este contexto, el Ombudsman Provincial, expresó que “la inscripción se ecnuentr abierta y todo el trámite se hace online, se debe contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleadas/os e independientes). No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses y no encontrarse inhibida/o”.

“Para la construcción de casas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio, se trata de créditos por un monto máximo de $4 millones, a 30 años y a tasa cero. En este caso, la suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $53.500 y $175.000. Así, por ejemplo, para un salario de $53.500, el crédito será de 360 cuotas de $13.375 mensuales. Para otro de $175.000, el crédito será de 110 cuotas de $43.750 mensuales. Los préstamos para refacciones de hasta $100.000 se ajustan por la fórmula Hog.Ar., para acceder se requieren ingresos equivalentes a 1,16 salarios mínimos y una cuota mensual de $2.882. Aquellos de hasta $240.000 se ajustan por la misma fórmula, se requieren ingresos de hasta 8,1 salarios mínimos y una cuota mensual de $6.917”, expuso.

