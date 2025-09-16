Programa Municipal “Tu Mascota Feliz” LLEGA ESTE MIÉRCOLES AL Barrio “LA PILETA”



EL COLORADO. El Programa de Gobierno Municipal de castraciones y vacunación antirrábica estará este miércoles 17 con el objetivo de seguir adelante con un plan de trabajo para el control de la reproducción masiva de perros y gatos.

Como se sabe, el programa lleva algunos años trabajando con el compromiso político de los referentes, donde se lo ve frecuentemente al Pte. del HCD, concejal Fernando Brignole y un equipo de trabajo, al que se suman profesionales de la Medicina Veterinaria.

Una unidad móvil, que no es más que un tráiler de campaña, como el de cualquier actividad agropecuaria, es en este caso el medio, que tiene adaptaciones para que los profesionales de la medicina animal, cumplan en cada jornada, recorriendo los barrios, haciendo castraciones gratuitas en distintos sectores, manera itinerante y rotativa en distintos puntos de la ciudad.

Además del control para evitar la reproducción masiva, cumplen con la aplicación de vacunas antirrábicas, para controlar otro flagelo, que suele ser frecuente, en el campo o en la ciudad.

Los interesados solo tienen que comunicarse al 3705-013853 para hacer una reserva, teniendo en cuenta que, ante un servicio totalmente gratuito, que muchas veces el vecino no consigue un turno. Sobre todo, si se tiene en cuenta los valores de un servicio similar en el sector privado que, en este caso, el municipio pone a disposición de la gente de bajos recursos, de manera gratuita.