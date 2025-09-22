Programa Municipal “Tu mascota feliz”: QUIROFANO MOVIL ATENDIÓ MASCOTAS DE VECINOS DEL B° LA PILETA



EL COLORADO. Con el servicio habitual del Programa de Gobierno Municipal “Tu mascota feliz”, totalmente gratuito, llegó en los últimos días al B° “La Pileta”, con la idea de seguir trabajando en la toma de conciencia, en el cuidado de mascotas y el control de la población de perros y gatos.

Si bien el servicio principal es evitar la proliferación masiva de las mascotas, el programa trabaja también desde varios aspectos, entre los cuales se aporta en campañas de vacunación antirrábica y desparasitarías.

La Médico Veterinaria, Dra Gabriela Gómez, reconoció “un importante cambio en la gente con toma de conciencia, en el preocupante tema de las mascotas en la calle, donde muchas veces el vecino que ve animales en la calle, toma la iniciativa de acercarlos a los operativos para castrarlos”.

La profesional pidió también por una actitud de sensibilidad para con los animalitos diciendo que “así como nosotros tenemos calor, nuestras mascotas también sufren, por lo que recomendamos no dejar atados a nuestros animales al calor de la plena siesta y sin la posibilidad de tomar agua”. En ese sentido recomendó que “estos casos se suelen denunciar como maltrato animal, pero más allá de como sea tipificado en la ley, tenemos que ser empáticos en el cuidado, vacunas, castraciones y evitar que salgan a la vía pública, ya que suelen ser causa frecuente de accidentes, sin olvidar que tenemos una responsabilidad para con nuestras mascotas”, dijo la Dra. Gabriela Gómez, de la Municipalidad.