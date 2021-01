Programa nacional formativo: comienzan a entrenar a las elegidas

Compartir

Linkedin Print

Este miércoles se iniciaron las prácticas virtuales en ocho grupos, tres veces por semana y en doble turno (con técnica individual y parte física). La lista -todavía abierta- de las 100 que inician.

El Programa Nacional Formativo no se detiene. Primero fue su presentación pública, a fin de año, una semana después se dio el listado de las jugadoras seleccionadas (entre 13 y 17 años), pocos días más tarde se realizó una reunión virtual entre las elegidas, el staff completo del programa y la dirección de la Confederación Argentina –estuvieron el presidente Fabián Borro y el Director Deportivo Andrés Pelussi- para darles la bienvenida y explicarles el PNF y esta semana, menos de un mes después del anuncio oficial, se comenzará a trabajar en forma virtual.

El PNF 2028 arrancó este miércoles con los entrenamientos virtuales de 100 chicas, las que quedaron luego de que dos (Clara Montañana y Delfina Perrela) prefirieran no seguir con el plan de reclutamiento de la CABB. Se las dividió en ocho grupos, entre 11 y 15 jugadoras, para empezar a trabajar tres veces por semana de forma virtual, con los cinco entrenador@s dispuestos para tal fin: Paula Budini, Rocío Pérez, Eduardo Aguilar, Ignacio Navazo y Agustín Lukac. A ell@s se sumarán Federico Bernal, Pablo Giusti y Gisela Marcos Castillos, l@s preparador@s físicos que tendrán a cargo los estímulos semanales en ese apartado.

La metodología será la siguiente: a las 100 chicas se les enviarán un video 24 horas antes de cada entrenamiento con ejercicios de fundamentos para que vean y practiquen. Luego, durante las reuniones de 40 minutos que habrá, l@s entrenador@s harán correcciones técnicas y marcarán la velocidad de ejecución. Las chicas trabajarán en doble turno, al menos mientras no tengan que asistir al colegio por la pandemia.

Como se comunicó desde un comienzo, estas 100 jugadoras no forman una lista cerrada. La dirección del PNF abrió una casilla de email –contactopnf2028@gmail.com- para que aquellas chicas que cumplan los requisitos puedan escribir para inscribirse en el plan.

Deben tener entre 13 y 17 años y medir al menos 1m80. Como ya está cubierto el cupo de las chicas de menos de 1m80, se busca por ahora a las más altas, una de las cuestiones básicas de este proyecto que busca elevar la talla de los seleccionados femeninos.

Compartir

Linkedin Print