Programa semanal de bolsones saludables en la ciudad

El Municipio capitalino, a través de su Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, sigue esta semana con su programa de Bolsones Saludables de frutas y verduras, los que se mantienen a la venta en sus stands asignados de lunes a viernes en ubicaciones fijas, haciendo llegar productos frescos y económicos a vecinos y vecinas de la ciudad.

Desde el área recordaron que los bolsones tienen un costo de $ 5.000, y los horarios de atención serán de 8 a 12, y los puntos son: lunes, miércoles y viernes Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes; mientras que martes y jueves los stands quedan emplazados en Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Irigoyen, Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez, Av. 25 de Mayo y Padre Grotti, Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes, y Rivadavia y Pringles.

Además de los productos que se ofrecen tradicionalmente, habrá ofertas especiales en esquinas puntuales: en Av. 9 de Julio e Irigoyen habrá huevos, harina de maíz y plantas ornamentales, en Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes se suma la venta de tubo de gas envasado, en Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez encontrarán remolacha, repollo, pepino, berenjena, apio, kiwis, poroto y miel.