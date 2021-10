Progresar: estudiantes formoseños recibirán un plus para conectividad

Compartir

Linkedin Print

El director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete de Formosa, Fernando Galarza, informó que beneficiarios de todas las líneas de la beca Progresar accederán a un plus por conectividad a partir del 12 de octubre.

En ese sentido, señaló que más de 19.000 estudiantes formoseños se verán beneficiados por la medida adoptada por el gobierno nacional, quienes tendrán un incremento de $1.000 en sus becas.

Es importante, poner en resalto la firma de convenios para obras de infraestructura de internet y la entrega de tablets y tarjetas telefónicas por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), estas acciones permiten construir la igualdad de oportunidades.

«Achicar la brecha dentro del ecosistema digital es un compromiso asumido por parte del Gobernador Gildo Insfran, y eso se ve reflejado en la llegada de la fibra óptica en distintos puntos de la provincia. Si el Estado no hace esa inversión, muchos formoseños quedaran fuera del ecosistema digital», consideró el funcionario.

Además, Galarza subrayó que, la beca Progresar, tiene como objetivo acompañar a los y las estudiantes en su trayectoria académica para solventar la inversión que ello significa.

«Desde la llegada de un gobierno nacional con estricta mirada de justicia social, se realizaron modificaciones para que más jóvenes puedan acceder a la beca, luego se actualizaron los valores mensuales, además de cobrar diez cuotas se paso a pagar doce cuotas anuales, ahora se agrega un plus para conectividad. No es difícil hacer una comparación para llegar a la conclusión que gobierno asistió y asiste mas a los y las estudiantes», finalizó Galarza.

Compartir

Linkedin Print