Promesa de partidazo: en el Monumental, chocan River y Palmeiras por la Libertadores

River y Palmeras se enfrentan este miércoles en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de esta serie avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y San Pablo. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina). El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 en condición de local.

Será el tercer mano a mano entre ambos en una serie de eliminación directa de Libertadores. Las dos anteriores fueron en el marco de las semifinales de 1999 y 2021, con victoria de Palmeiras en ambas ocasiones. El antecedente más reciente no le trae buenos recuerdos a River ya que, además de la derrota, la serie quedó marcada por un gol anulado de manera polémica a Gonzalo Montiel en Brasil, en medio del intento de remontada del Millonario en el encuentro de vuelta tras la derrota por 3 a 0 en el Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ganó 2 a 0 en San Pablo, pero no le alcanzó y se despidió del certamen.

River vs. Palmeiras: todo

lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día: Miércoles 17 de septiembre.

Hora: 21.30.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

River vs. Palmeiras: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.53 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.